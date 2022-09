Guarulhos inicia mutirão de exames de detecção de doenças pulmonares na UBS Soberana

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta segunda-feira (5) o mutirão de espirometria na UBS Soberana após realizar a ação no último sábado (3) na UBS Tranquilidade, com 150 pessoas atendidas. O exame, responsável pela detecção de problemas pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, é realizado em parceria com o laboratório Boehringer Ingelheim desde o início de agosto.

Por meio da cooperação o serviço de saúde recebe a cabine de espirometria itinerante do laboratório e os pacientes inseridos no sistema de regulação municipal são agendados para a realização do exame. O equipamento, dotado de tecnologia com filtros duplos (HEPA e ULPA) de alta capacidade para separar agentes microbiológicos como vírus e bactérias, purifica o ar por dentro em um minuto, reduzindo os riscos de contágio de doenças como a covid-19 e a transmissão dos agentes causadores da tuberculose e do sarampo.

Até o final do ano serviços de todas as regiões de saúde (Centro, Cantareira, São João / Bonsucesso e Pimentas / Cumbica) serão contemplados com a cabine de espirometria itinerante para atender os pacientes de seus territórios. Na UBS Soberana, localizada na região São João / Bonsucesso, o mutirão segue até o dia 23 de setembro. Os laudos ficarão disponíveis nas unidades de referência do paciente, conforme orientação na data do exame.

Programa AbraçAR

A Cabine de Espirometria faz parte do programa AbraçAR, uma iniciativa da Boehringer Ingelheim Brasil que presta serviços à saúde respiratória brasileira. Desde 2012 a empresa realiza gratuitamente e em parceria com secretarias municipais, estaduais e instituições de saúde exames de espirometria de acordo com a solicitação e a autorização dos serviços.