WhatsApp da CCR RioSP recebeu mais de 10 mil chamados em dois meses de prestação de serviço

Quase 10.500 chamados em dois de meses de serviço. Esse é o volume de atendimento que o WhatsApp da CCR RioSP realizou entre os dias 15/06 e o fim do mês passado na BR-116 (Via Dutra). O número corresponde a 46% do total de atendimento ao cliente que o Disque CCR RioSP realizou no mesmo período por meio do telefone 0800 (22.716 ligações).

A busca por informação sobre as condições de tráfego na rodovia representa quase 51% do total de acionamentos. Na sequência aparece: informação sobre tarifa de pedágio (18,2%), informações gerais sobre a rodovia (16,1%), busca por serviços da Ouvidoria (5,4%) e solicitação de auxílio (5,1%). Esses atendimentos, juntos, totalizam 85% dos eventos na rodovia.

Praticidade

Com a nova ferramenta, o atendimento é mais ágil. Ele é feito por meio de inteligência artificial, que, a partir da interação com o nosso cliente, fornece as informações solicitadas ou direciona para um atendente do Centro de Controle Operacional (CCO), que dará continuidade ao atendimento por meio do próprio WhatsApp. Nos casos de urgência, o colaborador do CCO assume de imediato o atendimento, de modo a diminuir o tempo de espera do usuário

Ao acionar os serviços da concessionária por meio do WhatsApp, o motorista pode utilizar a ferramenta de compartilhamento de localização, enviando o local exato onde está na rodovia, que é posteriormente enviado para o Centro de Controle Operacional da Concessionária, auxiliando na identificação do cliente na rodovia.

Então agora você já sabe. Em caso de dúvidas ou outras informações, fale com a gente pelo WhatsApp no número (11) 2795-2238, pelo Dique CCR RioSP no 0800 017 3536 ou acesse o site www.ccrriosp.com.br.