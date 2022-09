Turismo Rural em São Pedro é a oportunidade para fugir do caos das cidades

Trânsito, aglomerações, filas de banco, espaços apertados e outros incômodos do dia a dia podem e devem ser deixados de lado quando possível. Cada vez mais, as pessoas estão buscando por momentos de relaxamento longe da loucura das cidades e da correria dos dias da semana. Uma excelente opção para reduzir o ritmo e renovar a energia é o Turismo Rural oferecido pela Estância Turística de São Pedro.

Cercada de belezas naturais características da Serra do Itaqueri, a cidade oferece ao turista uma sensação de paz e tranquilidade, seja durante os passeios, no almoço tipicamente caipira ou em um cafezinho temático.

O ideal é que o turista se programe para estar na cidade em um sábado de manhã, quando é realizada a Feira do Produtor Rural, onde será possível encontrar os melhores produtos vindos diretamente do campo, como verduras, ovos, queijos, milho e frutas, entre outros, tudo orgânico e fresquinho. Os turistas ainda podem se aprofundar na experiência de viver no campo visitando a Chácara Videira, que tem plantações de hortifruti orgânicos e onde os visitantes têm a possibilidade de colher os produtos na hora da compra.

Outra opção que vale a pena experimentar é tomar um delicioso café da manhã colonial na Quinta da Serra ou na Estação da Cachaça. Depois, quando chegar a hora do almoço, o turista pode partir para a Venda do Brilio ou para o Sítio Coloninha, que oferecem um tradicional e saboroso almoço caipira, com opções de carnes, frangos, polenta frita e outras delícias.

Para aproveitar tudo que São Pedro tem a oferecer, o melhor é passar alguns dias hospedado. A cidade conta com quatro hotéis-fazenda, onde é possível cavalgar, visitar cachoeiras, fazer passeios, trilhas, pescar e ficar perto da natureza e de animais do campo. Além disso, todos os empreendimentos oferecem acomodações confortáveis, diversas opções de lazer dentro do espaço dos hotéis e gastronomia de qualidade.

Serviço

Mais informações sobre São Pedro em saopedro.com.br e @setursaopedro