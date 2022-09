GRU Social atendeu 900 pessoas com serviços gratuitos no Cras Acácio

A oitava edição do GRU Social, que aconteceu no sábado (17) no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Acácio, atendeu 900 pessoas com mais de 20 serviços gratuitos. A ação social de cidadania foi promovida pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS).

Novos cadastros do CadÚnico e a atualização dos dados foram os serviços mais utilizados, por cerca de 400 famílias. “Esses eventos aos finais de semana são muito importantes por conta disso: eles dão às famílias a oportunidade de resolver alguma pendência que precise ser sanada, mas que por vezes não é possível fazer de segunda a sexta-feira”, comentou Fábio Cavalcante, titular da SDAS.

O público pôde receber orientações sobre programas sociais como o Acessuas Trabalho e os BPCs Pessoa com Deficiência e Idoso, solicitar benefícios, inscrições em programas habitacionais, atendimentos da rede Fácil, doação de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e receber cortes de cabelo, serviços de manicure e maquiagem.