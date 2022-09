Mês de setembro registra a menor temperatura mínima dos últimos anos na Capital e Região Metropolitana de São Paulo

Neste ano, a temperatura mínima na Capital e na Região Metropolitana atingiu o menor índice para um mês de setembro nos últimos 30 anos, série histórica utilizada pelos meteorologistas do CGE da Defesa Civil. A média da temperatura climatológica para o período é de 14,4°C e, de acordo com os dados meteorológicos disponíveis até esta segunda-feira, 19, é de 13,3°C, ou seja, 1,1°C menor.

Essas temperaturas mais baixas estão associadas à passagem de frentes frias sobre a região, que vem acompanhadas por uma massa de ar frio causando queda nas temperaturas. Tudo isso por conta de não haver formação de tantos bloqueios atmosféricos que impeçam o avanço de sistemas meteorológicos pelo território paulista. Além disso, após a passagem destes sistemas, há a mudança na direção dos ventos, que começam a predominar do quadrante sul, trazendo uma maior queda de temperaturas e uma sensação de frio mais intensa.

Em 2022, a Defesa Civil já emitiu três alertas para frio intenso. O primeiro, no mês de maio, registrou a menor temperatura do ano. Na capital, os termômetros chegaram a registrar 4,8º C no dia 17.5.

“A sensação de frio que temos sentido neste mês de setembro de fato está se confirmando nos modelos meteorológicos disponíveis. As pessoas estão percebendo um mês mais frio, mas de fato está mais frio”, ressalta o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo.



CUIDADOS NO FRIO

As pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua, requerem atenção. Importante mantê-los agasalhados e, caso depara-se com alguém em situação de rua ligue para a Defesa Civil pelo número 199.

Deve-se manter a hidratação ao longo de todo o dia. O uso de aquecedores pode ser acompanhado de uma fonte de hidratação no ambiente. Jamais deve-se improvisar aquecedores, a prática pode ocasionar um incêndio.



AJUDA HUMANITÁRIA

No período de baixas temperaturas a Defesa Civil do Estado realiza ações humanitárias com a distribuição de cobertores. O Núcleo de Logística Humanitária da Defesa Civil é setor responsável pela aquisição, armazenagem e distribuição dos itens de ajuda humanitária, como kit de higiene pessoal, kit dormitório, composto por colchão e cobertor, kit limpeza, composto por itens como água sanitária, rodo e vassoura e a cesta básica, com alimentos não perecíveis.

Desde 2019, o Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 4,5 milhões na Logística Humanitária da Defesa Civil.



INVERNO SOLIDÁRIO

A Campanha Inverno Solidário, coordenada pelo Fundo Social de São Paulo, arrecadará cobertores até 21 de setembro, podendo ser entregues diretamente para o Fundo Social de São Paulo e na capital paulista em pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e unidades do Poupatempo.

Além de arrecadar cobertores novos, a campanha promove ações e combate a doenças comuns do inverno nas unidades das Praças da Cidadania, mantidas pelo Fundo Social em locais com alta vulnerabilidade. A Secretaria da Saúde também segue com ações de prevenção e vacinação contra a gripe.









