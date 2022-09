Parque das Nações recebe ação social com serviços gratuitos da Prefeitura

A população do Parque das Nações e arredores poderá participar no dia 1º de outubro do GRU Social, ação de cidadania promovida pela Prefeitura de Guarulhos que oferece diversos serviços gratuitos. O evento acontecerá no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Nova Cidade, na rua Itália, 13, Parque das Nações, das 9h às 15h.

Serviços oferecidos gratuitamente:

– CadÚnico (novos cadastros, atualizações e orientações);

– Corte de cabelo, manicure e maquiagem;

– Orientações e encaminhamentos para o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho);

– Varal Solidário (doação de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade social);

– Solicitações de Carteira do Idoso;

– Atendimento da Rede Fácil;

– Solicitação de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito;

– Orientações e encaminhamentos para mulheres e minorias da Asbrad;

– Orientações e cadastros para o programa Cuidando;

– Van da Boa Energia – EDP São Paulo;

– Orientações sobre a Tarifa Social da Sabesp;

– Inscrições em programas habitacionais;

– Cadastro para busca de empregos – Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet);

– Alistamento na Junta Militar;

– Testes rápidos de HIV e sífilis;

– Inscrições em cursos gratuítos oferecidos no CIC: costura, costura avançada, manicure e pedicure, design de sobrancelhas, depilação, maquiagem, pedreiro, assentador de piso, auxiliar de logística e cabeleireiro;

– Apresentação de dança cigana das alunas do Centro de Convivência do Idoso;

– Presença da Miss e do Mister Melhor Idade 2022;

– Apresentação de boxe pelos alunos do Coliseu Box Center.

- PUBLICIDADE -