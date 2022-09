Guarulhos abre todas as UBS para vacinação contra a covid-19 neste sábado

Neste sábado (24) todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos estarão abertas das 8h às 16h para a vacinação contra a covid-19. Segundo a Secretaria da Saúde, a meta é vacinar 100% da população alvo, no entanto somente a primeira dose de residentes acima de 12 anos chegou próxima a esse índice, com 96,7%.

A segunda dose foi recebida por 90,9% desta população. Já entre os residentes de cinco a 11 anos de idade, o número é ainda menor, sendo que os imunizados com a primeira dose representam 72% da população e os da dose seguinte, 48,8%. No entanto, o público que mais preocupa a Secretaria da Saúde é o composto por crianças entre três e quatro anos.

Desde que teve início a vacinação de crianças entre três e quatro anos de idade, em 26 de agosto, até esta quinta-feira (22), apenas 2.988 foram vacinadas, o que significa que apenas 7,7% deste público recebeu a primeira aplicação contra a covid-19. A vacina, que deve ser a Coronavac, liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), está disponível em 42 polos na cidade.

Para se vacinar, basta apresentar documento com foto e comprovante de vacinação das doses anteriores. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Na mesma data também serão realizados exames de Papanicolau agendados previamente.

UBS polo de Coronavac

As unidades com Coronavac e Pfizer disponíveis são o Ambulatório da Criança e as UBS Flor da Montanha, São Ricardo, Parque Cecap, Vila Fátima, Itapegica, Ponte Grande, Tranquilidade, São Rafael, Rosa de França, Palmira, Continental, Cambará, Recreio São Jorge, Cabuçu, Acácio, Primavera, Cidade Martins, Taboão, Vila Rio de Janeiro e Morros, localizadas nas regiões Centro e Cantareira.

Além dessas, há também as situadas nas regiões São João / Bonsucesso e Pimentas / Cumbica. São as UBS Bananal, Fortaleza, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Carmela, Presidente Dutra, Inocoop, Soberana, Santa Paula, Marcos Freire, Jacy, Cumbica II, Uirapuru, Nova Cumbica, Cummins, Dona Luiza, Jurema, Dinamarca, Piratininga, Jandaia e Nova Cidade.