Café Moda e Viola celebra o Dia das Mães com muitas atrações no próximo domingo

A próxima edição do Café Moda e Viola acontece no domingo (5) no CEU Bonsucesso e celebra o Dia das Mães. Das 10h às 13h o evento recebe gratuitamente a população guarulhense com muita música caipira e uma mesa de café da manhã repleta de comidas típicas.

O projeto, que tem o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura e do programa Mais Futuro, acontece tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês e trabalha para manter viva a tradição caipira na cidade. Em um ambiente acolhedor, os músicos e o público criam uma conexão e estreitam laços.

Sob coordenação de Vera Bianca, que também se apresenta no espetáculo, a manhã de muita música recebe artistas como Fredy & Fábio, Willian & Juan, Ryan Fernando & Colimar, Tony Zuk, Zenon & Paulimar e o grupo de dança folclórica As Amigas Top.

Serviço

O CEU Bonsucesso fica na avenida Paschoal Thomeu, s/nº.