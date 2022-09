Jardim Flor da Montanha recebe o plantio de 30 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

Em uma ação realizada em parceria com o Rotary Club da Vila Galvão neste sábado (24), a Prefeitura de Guarulhos plantou 30 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no canteiro central da avenida Bartholomeu de Carlos, altura do Parque Shopping Maia, no Jardim Flor da Montanha.

A iniciativa integra a agenda preparada pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema), por meio da Divisão de Arborização, em comemoração ao Dia da Árvore e à chegada da primavera, dias 21 e 22 de setembro, respectivamente.

Os plantios acontecem em parceria com empresas, entidades, ONGs e clubes. Outro local já beneficiado neste mês foi a praça Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tranquilidade, que recebeu 25 novas árvores em ação com a participação de crianças assistidas pela ONG Casa da Convivência Rainha da Paz e funcionários da empresa Phibro Saúde Animal.

O próximo plantio será nesta quarta-feira (28), às 9h, nas alças de acesso ao Trevo de Bonsucesso com a participação de funcionários da Empresa Cummins do Brasil e de quem mais quiser comparecer.

Antes de cada plantio os educadores ambientais da Sema conversam com os voluntários sobre noções básicas de plantio e a importância da arborização urbana para a diminuição das enchentes e dos alagamentos, da poluição sonora, da temperatura ambiente e para a melhora da qualidade do ar.

Viveiro Educador

Nesta sexta-feira (23) mais uma turma do Colégio Batista de Guarulhos visitou o Viveiro Educador do Bosque Maia. Na oportunidade a garotada realizou uma simulação para ver na prática os efeitos prejudiciais da erosão no solo sem vegetação, conheceu o minhocário e plantou uma muda de jerivá.