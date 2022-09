UBS realizam 2,4 mil exames de Papanicolau e vacinam 1,3 mil pessoas contra a covid-19 no sábado

No último sábado (24) a Prefeitura de Guarulhos abriu todas as 69 UBS para o atendimento de pacientes previamente agendadas para a realização do exame de Papanicolau e para a vacinação espontânea contra a covid-19. Ao todo, 2.396 exames foram efetuados e 1.321 doses foram administradas.

Pessoas com 18 anos ou mais foram as mais vacinadas, com 925 doses aplicadas. Em seguida aparecem as crianças de três e quatro anos de idade, com 180 vacinas administradas, e as faixas etárias entre cinco e 11 anos e 12 e 17 anos, com 108 doses cada uma.

Além disso, oito das 69 UBS abertas também prestaram outros atendimentos, como consultas médicas.

Na última campanha, realizada em 25 de julho, foram aplicadas 9.539 vacinas contra o novo coronavírus e coletados 1.929 exames.

Durante a semana, tanto a vacina contra a covid-19 quanto o exame de prevenção do câncer do colo do útero seguem disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde. Os endereços das UBS podem ser consultados no link bit.ly/EndereçosUBSGru.

