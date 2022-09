Alegria e emoção marcam o 4º Desfile Inclusivo de Guarulhos

A alegria e a emoção contagiaram a plateia e os modelos que participaram do 4º Desfile Inclusivo de Guarulhos, promovido pela Prefeitura no último sábado (24) no Internacional Shopping. Com um público itinerante de três mil pessoas e uma plateia de mais de 400 pessoas, o evento mobilizou 28 modelos com algum tipo de deficiência selecionados para esta edição, que desfilaram na passarela com figurinos de lojas do shopping. Outros 20 modelos que se apresentaram em 2019 também participaram.

“Este desfile é inesquecível, pois em 33 anos de vida pública eu nunca participei de algo tão grandioso e surpreendente. Os modelos que brilharam na passarela hoje também estavam representando a luta e o compromisso dos pais, amigos e professores. É como diz o provérbio chinês: ‘um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores’. Agradeço ao prefeito Guti por ter me confiado essa pasta”, disse o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido.

Um dos pontos altos do evento, de acordo com o chefe de Divisão Técnica da pasta, Maurílio Monteiro, ocorreu quando os modelos presentearam um membro da família com um botão de rosa e um poema ao som da música Primavera, cantada pelo voluntário Rodrigo Veiga. “Este foi um momento muito marcante. É admirável o envolvimento e a dedicação de toda a equipe da subsecretaria para que fosse um dia inesquecível e ficasse registrado na história e no coração”, disse Monteiro.

Coordenada pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a ação contou com a presença do vice-prefeito, Professor Jesus, do secretário-adjunto de Direitos Humanos, Martinho Risso, e ocorreu em ocorreu em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro), instituído em 2005 pela lei federal 11.133.

O evento foi realizado com diversos apoios, como o da empresária Patrícia Marques, do Espaço Cultural Patrícia Marques, da apresentadora Kássia Franco, do Internacional Shopping, da Associação dos Lojistas, com 37 apoiadores, da UNG, da Embelleze Guarulhos, do Projeto Clarear Guarulhos (audiodescrição), do Instituto Mãos que Cantam (Libras), da Vigorito e PCD SHOP, do Rei do Óleo, de Caio Bric (ilustrador) e de Luiza Moraes (styling), além de voluntários diretos e diversas instituições que atendem o segmento da pessoa com deficiência no município.