Ipec: Lula tem 48% das intenções de voto, e Bolsonaro tem 31%

A seis dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança com 48% das intenções de voto ante 31% o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa para o Palácio do Planalto segundo a nova pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 26. De acordo com o levantamento, o petista tem 52% dos votos válidos, com possibilidade de vencer o pleito no primeiro turno.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 6% e 5%, respectivamente. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) têm 1%. Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, e 4% não sabem ou não responderam.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01640/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.

