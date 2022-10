CCR RioSP orienta os peregrinos que caminham em direção ao Santuário Nacional de Aparecida

Durante o período de maior número de peregrinos caminhando em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba (SP), a CCR RioSP montou um ponto de atendimento e orientação no km 99 da pista sentido São Paulo, da Via Dutra (BR-116), ao lado da base operacional de Pindamonhangaba. O atendimento ao peregrino que estiver de passagem pelo trecho será realizado entre os dias 8 e 12 de outubro, dia do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, das 7h às 18h. O trabalho faz parte das ações do Programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR.

O peregrino que passar pelo local durante o período da ação terá à disposição alguns serviços como massagem e atendimento de enfermagem com aferição de pressão e realização de curativos. Os banheiros da base operacional estarão à disposição dos peregrinos que estiverem na tenda. Após receber o atendimento, o peregrino recebe da concessionária um isotônico e uma barra de cereal.

Meio ambiente

Outra ação da concessionária foi a implantação de lixeiras para o descarte de resíduos dos peregrinos. Foram instalados 15 pontos de coleta, sendo 11 na pista sentido São Paulo e outros quatro para o peregrino que segue no sentido São Paulo da Via Dutra. Elas estão localizadas entre os quilômetros 107, em Taubaté, e 75, já em Aparecida.

Esse trabalho é importante, principalmente porque o resíduo que é deixado às margens da rodovia pode obstruir os sistemas de drenagem e provocar danos ao meio ambiente, quando transportado para os leitos de córregos e rios. Todo o material coletado pelas equipes é encaminhado para uma empresa devidamente licenciada para o recebimento e a destinação desses resíduos.

Em apoio a ação, estão sendo veiculadas mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), alertando o motorista que está em viagem pela rodovia sobre a presença de pedestres e ciclistas na pista. Foram instaladas também faixas nos pontos com maior fluxo de peregrinos, além da divulgação de entrevistas na programação da CCRFM 107,5 RioSP.