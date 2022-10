Hambúrguer com ouro comestível é destaque em evento no Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina recebe nos próximos dias 8 e 9 de outubro (sábado e domingo), das 11h às 21h, o Festival do Hambúrguer, do Bacon e da Cerveja Artesanal. A novidade desta edição é o hambúrguer revestido com folhas de ouro.

O lanche especial será preparado com os mesmos ingredientes clássicos, como pão de hambúrguer, carne bovina, suína, de frango ou de peixe, além de queijos e outros complementos. Mas o toque final (ou de Midas) será a camada de ouro 24 quilates, comestível, que tornará esse hambúrguer muito mais do que especial.

O preço do hambúrguer dourado será a partir de R$ 90 (versão de 120 gramas, com pão tradicional e hambúrguer de carne)

O ouro também estará presente no Festival da Cerveja Artesanal. Flocos de ouro comestível estarão presentes em algumas opções de cerveja, como a Pilsen (R$ 40 o copo de 300 ml). E já que o festival igualmente é de bacon, cervejas com notas de bacon também vão deixar a bebida com um sabor exclusivo.

O hambúrguer dourado não será a única novidade marcante desse evento. Também irá dividir as atenções e o paladar dos frequentadores com outras opções diferenciadas.

Neste mês da criança, por exemplo, o Hambúrguer de Siri vai fazer sucesso com a criançada, que também terá um espaço Kids com uma série de brinquedos para diversão dos pequenos. Outro ingrediente do mar estará presente no hambúrguer feito com carne de camarão, acompanhado de avocado.

Juntamente com as versões inusitadas do lanche, vai ser possível ainda degustar hambúrguer feito com carne de javali, de angus, de lombo, de costela, de picanha, de linguiça, de cordeiro, de falafel entre outros tipos de carne.

Pães

O evento terá igualmente variadas opções de pães de hambúrguer. Desde o pão tradicional, passando por brioche, francês, australiano, com gergelim, de batata, beterraba ou mandioquinha, não faltarão alternativas para o preparo do sanduíche.

Quem quiser também transformar hambúrguer tradicional em cheeseburguer, vai ter vários tipos de queijos, como prato, cheddar, muçarela, ementhal, gorgonzola, gouda, cream cheese, entre outras variedades.

No Memorial, quem não consome carne ou nenhum alimento de origem animal também será contemplado com opções vegetarianas e veganas. No festival, as pessoas vão encontrar hambúrgueres feitos de quinoa, abobrinha, berinjela, batata, entre outros ingredientes, que substituem carnes.

Uma variada gama de batatas ajudará a deixar os hambúrgueres muito bem acompanhados. Afinal, sem batatas fritas para acompanhar, nenhum hambúrguer fica verdadeiramente completo.

Festival do Bacon

O Memorial da América Latina abrigará ainda pratos preparados com toucinho. O Festival do Bacon, que acontece simultaneamente no Memorial, terá opções como Barriga Suína Defumada (Bacon) com mel, molho barbecue e Jack Daniel’s; porção de costela com arroz com bacon defumado artesanal; lanches, pasteis, coxinhas, crepes, entre outros, e ainda o bacon artesanal.

Festival de Cerveja

A cerveja artesanal também será atração neste fim de semana no Memorial da América Latina. Afinal de contas, cerveja acompanha muito bem o lanche preferido dos brasileiros. Dezenas de cervejarias artesanais vão garantir mais de 30 tipos de cervejas, entre as quais Pilsen, Ipa, Stout, Red Ale, American Lager, Weiss, Porter, entre outros tipos.

Copos de 300 ml de cervejas artesanais tipo Pielsen, Red Ale, Lager ou Weiss vão sair a partir de R$ 10. Pelo mesmo valor, vai dar para tomar um chope bem tirado e bem gelado, tipo tradicional ou o de vinho.

No evento haverá ainda opções para quem preferir outros pratos, além de hambúrgueres e bacon. O público terá à disposição lanches de pernil, de linguiça, comida baiana, comida oriental, churros, coxinhas, doces, entre outros itens.

Entrada gratuita

A entrada para o Festival do Hambúrguer, Bacon e da Cerveja Artesanal é grátis, pelos portões 8, 9 e 12. O acesso ao Memorial da América Latina pode ser feito pela estação Barra Funda do Metrô (Linha Vermelha), a menos de 200 metros do local.

Também há diversas linhas de ônibus que passam em frente ao Memorial. Quem for de carro, terá opção de estacionamento terceirizado com acesso pelo portão 15.

O Memorial da América Latina garante infraestrutura completa aos frequentadores, incluindo banheiros, posto médico e fraldários. O público que for ao Festival vai contar com mais de 200 mesas disponíveis, garantindo muita comodidade e conforto. Quem quiser, pode levar até o seu animal de estimação, porque o evento é totalmente pet friendly.

Crianças

Neste mês das crianças, além do Hambúrguer de Siri, a diversão para os pequenos está garantida. Enquanto os pais saboreiam as variadas opções de hambúrgueres, pratos preparados com bacon e as cervejas artesanais, a criançada pode brincar tranquilamente durante esse evento. Um Espaço Kids com diversos brinquedos, com preços a partir de R$ 10, garantirá a diversão da garotada.

O Festival, que acontece anualmente, é realizado pela Art Shine Promoções e Eventos. O objetivo é proporcionar à população espaço de lazer e de entretenimento, com uma grande variedade de opções de comidas que agradam a todos os paladares.

Música ao vivo

Para animar o público que for ao Festival do Hambúrguer, do Bacon e da Cerveja Artesanal, oito bandas se apresentarão durante o sábado e o domingo. No repertório, opções para todos os gostos: rock, pop, MPB, entre outras apresentações.

Programação Musical

Sábado (08/10)

12h45 – Marcos Sá – Rock

14h45 – Tato Santana – Sertanejo

16h45 – Lua Cigana Gipsy Moon – Latinas

18h45 – Matuta – Rock

Domingo (09/10)

12h45 – Alysson Martins – MPB

14h45 – Sylvio Marinho – Sertanejo

16h45 – Navegantes Brasilidade Sonora – Brasilidades

18h45 – Trio Lado B – Pop

Serviço

Festival do Hambúrguer, do Bacon e da Cerveja Artesanal no Memorial da América Latina

Quando: 8 e 9 de outubro (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 21h

Onde: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo (SP)

Portões de Entrada: 8, 9 e 12.

Entrada: gratuita

Estacionamento: Portão 15

Bicicletário: ao lado do portão 9

Mais informações: acesse o site