Assaí abre 3ª loja em Guarulhos e chega ao Centro da cidade

A segunda maior cidade do Estado de São Paulo recebe nesta sexta-feira (18 de novembro), a sua 3ª loja do Assaí Atacadista. Localizada em frente ao Parque Bosque Maia (região central de Guarulhos), onde antes operava um hipermercado, a unidade une a proposta de preço baixo da rede atacadista a uma loja com excelente estrutura, variedade de produtos e muito bem localizada. Entre as novidades, o novo Assaí Guarulhos Bosque Maia traz opções de Açougue, Adega de Vinhos, Cantinho do Churrasco, Empório de Frios, Cafeteria e, ainda, pontos para o carregamento de carros elétricos em seu estacionamento.

“O Assaí Guarulhos Bosque Maia é uma loja bastante especial, pois reforça o projeto de expansão da Companhia que é o de levar o nosso modelo de negócios para mais famílias e pequenos(as) comerciantes, chegando ainda mais no centro das cidades e em grandes polos econômicos”, afirma José Novaes, Diretor de Operações de São Paulo. A nova loja é resultado do processo de conversão de pontos comerciais de hipermercados adquiridos pelo Assaí em 2021. “A localização da nova loja é bastante estratégica, com uma ampla área residencial e comercial nas proximidades, e passando a atender a região central de Guarulhos, onde ainda não tínhamos uma loja por perto. Isso significa que os(as) moradores(as) agora contam com um Assaí próximo de suas casas e negócios para se abastecer e economizar”, comenta o executivo.

Após um período em obras, o Assaí Guarulhos Bosque Maia será inaugurado com um espaço completamente reformado, se integrando à geração mais moderna de lojas da Companhia. Com mais de 6,6 mil m² de área de loja, contará com 38 caixas de pagamento (com opções de passagem rápida para até 15 itens), mais de 320 vagas de estacionamento gratuito para carros e motos, além de um espaço interno com climatização e iluminação aperfeiçoadas, pé-direito alto, e corredores largos e espaçosos. E para proporcionar um atendimento ágil e de qualidade, cerca de 500 novos empregos, entre diretos e indiretos, foram criados com a nova operação. Para a seleção, foram priorizadas as pessoas que trabalhavam no antigo hipermercado e manifestaram interesse em continuar no Assaí, além de um time que fosse diverso e inclusivo.

Serviços na unidade

Entre as novidades desta nova loja, o Assaí Guarulhos Bosque Maia conta com mix ampliado de serviços para complementar a cesta de compras dos(as) clientes com mais economia. São eles:

Açougue: Mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves com peças frescas e de alta qualidade. Atendimento especializado com açougueiros(as) treinados(as) para oferecer ao(à) cliente o produto como desejar: cortado, fatiado ou moído. Opção também disponível no balcão de autosserviço;

Mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves com peças frescas e de alta qualidade. Atendimento especializado com açougueiros(as) treinados(as) para oferecer ao(à) cliente o produto como desejar: cortado, fatiado ou moído. Opção também disponível no balcão de autosserviço; Adega de Vinhos: São mais de 300 rótulos da bebida para agradar até aos paladares mais exigentes. A lista é diversa e inclui variedades de países mundialmente conhecidos como grandes produtores vinícolas, como Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, entre outros;

São mais de 300 rótulos da bebida para agradar até aos paladares mais exigentes. A lista é diversa e inclui variedades de países mundialmente conhecidos como grandes produtores vinícolas, como Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, entre outros; Cantinho do Churrasco: Todos os itens reunidos em um mesmo local para facilitar a vida dos(as) churrasqueiros(as), como carvão, sal grosso, temperos, cooler, tábuas e espetos. E o melhor: ao lado do açougue, para que fique tudo organizado e fácil de encontrar;

Todos os itens reunidos em um mesmo local para facilitar a vida dos(as) churrasqueiros(as), como carvão, sal grosso, temperos, cooler, tábuas e espetos. E o melhor: ao lado do açougue, para que fique tudo organizado e fácil de encontrar; Empório de Frios: Atendimento para a venda de frios, laticínios e embutidos fatiados ou fracionados, assim como azeitonas a granel, tudo ao gosto do(a) cliente(a), além da possibilidade de compra diretamente no espaço de autosserviço;

Atendimento para a venda de frios, laticínios e embutidos fatiados ou fracionados, assim como azeitonas a granel, tudo ao gosto do(a) cliente(a), além da possibilidade de compra diretamente no espaço de autosserviço; Cafeteria: Um espaço com ótimas opções de cafés, sucos, salgados e bolos para um momento de pausa entre as compras.

Na nova loja serão comercializados, ainda, mais de 9 mil produtos. Estão incluídas também as demais categorias de alimentos, além de bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, pet, eletroportáteis, embalagens e descartáveis. Ideal para quem busca economia, os preços no Assaí são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo tradicional. O cliente economiza ainda ao se utilizar da política de dois preços — que traz economia tanto para quem compra itens unitários e também para aquisições em atacado. A unidade tem ainda o Televendas, ideal para o(a) comerciante que precisa de agilidade. Outra vantagem são as facilidades de pagamento, com diversos formatos aceitos, além do Passaí, a bandeira própria de cartão de crédito do Assaí e que oferece uma série de benefícios, como pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Com esta abertura, o Assaí chega a 248 lojas em todo o Brasil, sendo 95 no Estado de São Paulo. Em Guarulhos, a Companhia conta, ainda, com outras duas unidades: uma na Avenida Aniello Pratici e outra na Rua Jamil João Zarif. Para 2023, está prevista a abertura de uma 4ª loja do Assaí em Guarulhos, também na região central da cidade.



Serviço | Inauguração Assaí Guarulhos Bosque Maia

Data: 18 de novembro de 2022 (sexta-feira);

Horário: 8h;

Endereço: Avenida Salgado Filho, 1301 — Centro, Guarulhos (Em frente ao Parque Bosque Maia)

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e MercadoPago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item

Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h.