Guarulhos é a única cidade da Grande SP que mantém IPTU congelado há 6 anos

Apenas três cidades da Região Metropolitana de São Paulo mantêm o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) congelado. Guarulhos é a única onde o pagamento do tributo segue sem reajuste há seis anos. Segundo levantamento entre os 39 municípios que compõem a RMSP, Cajamar está há quatro anos sem reajustar o imposto e Jandira há dois.

Nos demais municípios reajustes serão aplicados neste ano. O mais alto será na cidade de Pirapora do Bom Jesus onde os contribuintes pagarão 9% a mais de IPTU. Em seguida está Ribeirão Pires que reajustou em 8,2%.

Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul sofreram reajustes de 7,17%. Já Itapevi, Suzano, Itaquaquecetuba, Santo André e Rio Grande da Serra serão de 6,47%. Em Mauá o contribuinte pagará 6,46% a mais, seguido por Franco da Rocha (6,17%), Carapicuíba (6%), Itapecerica da Serra (5,9%), São Lourenço da Serra (5,9%), Taboão da Serra (5,65%), São Paulo (5,5%), Osasco (5,4%) e Santana de Parnaíba (5,35%).

Economia

O guarulhense que paga o IPTU em dia já economizou, desde 2017, ano em que a atual administração assumiu, o equivalente a um ano inteiro desse tributo. A Prefeitura não reajustou o IPTU dos adimplentes nos últimos anos, o que permanecerá para 2023 e 2024.

O cálculo citado é feito com base na inflação do país nos últimos seis anos. Para um IPTU de R$ 1.000 no começo de 2017, a economia total do guarulhense é de R$ 1.015 na soma dos últimos seis anos. Para um imposto de R$ 500, a economia é de R$ 507,50. Já para um IPTU de R$ 2 mil, a economia é de R$ 2.030. Ou seja, o valor que o morador de Guarulhos deixou de gastar com esse benefício da Prefeitura se mantém, proporcionalmente, não importa o valor que pague de imposto. Isso significa que, em sete anos, o guarulhense pagará o equivalente a seis IPTUs.

Com o congelamento do IPTU, o valor economizado pelo cidadão em 2024 aumentará ainda mais, e vale lembrar que, mesmo com o benefício, a Prefeitura viu sua dívida cair de R$ 7,4 bilhões no início de 2017 para cerca de R$ 1,8 bilhão atualmente. Ou seja, a arrecadação menor com o IPTU não implicou o aumento do endividamento da cidade, tampouco impediu que avanços importantes sejam concretizados, como as obras de macrodrenagem do rio Baquirivu, o avanço no tratamento de esgoto, a construção do Hospital Infantojuvenil de Guarulhos e o andamento do projeto do metrô, entre outras obras que transformarão radicalmente a paisagem urbana e a qualidade de vida do guarulhense.

Carnê 2023

Os carnês do IPTU 2023 começam a ser entregues nos próximos dias com vencimento no final de cada mês. A cota única, com desconto de 10%, poderá ser paga até a data do vencimento da primeira parcela. Por sua vez, a segunda via do IPTU poderá ser obtida pelo link https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9, no ícone “2ª Via de Tributos”.