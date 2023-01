Agenda Machu Picchu Brasil começa pelo Carnaval 2023

A operadora Machu Picchu Brasil acaba de lançar programação para os feriados prolongados de 2023, com inclusão do aéreo, hospedagem e atrativos turísticos variados. O comissionamento especial às agências de viagens situa-se na casa dos 16%. E a primeira saída, no feriado de Carnaval, garante comissão de 20% para as vendas efetivadas até o dia 17/02.

Grupo Carnaval em Machu Picchu, de 18 a 22 de Fevereiro, constitui um produto turístico chancelado pela única agência brasileira 100% especializada em Peru. Tudo foi pensado e planejado para garantir uma viagem mágica, surpreendente, prazerosa e sem dores de cabeça. São cinco dias e 4 noites.

O conteúdo do pacote Carnaval Machu Picchu 2023 inclui diferentes opções de hospedagem (individual, duplo ou triplo); aéreo ida e volta com saída de Guarulhos e com direito ao despacho de uma bagagem em todos os trechos. Todos os passeios com guias em português: Cusco Arqueológico; Valle Sagrado dos Incas com almoço; Machu Picchu com ingresso – passeio guiado. São três noites no hotel em Cusco, com café da manhã e uma noite no hotel em Urubamba, com café da manhã.

Agência confiável

A direção da Machu Picchu Brasil acredita que uma boa viagem começa muito antes do embarque. Passa pela escolha de uma agência confiável, a relação dos lugares que irá visitar, a elaboração detalhada do roteiro e a organização dos preparativos para embarcar.

A Machu Picchu Brasil fundamenta sua operação de três pilares: Especialização – Personalização – Excelência. Mais de 30 mil pessoas já viajaram com a empresa e puderam comprovar a importância desses pilares.

Documentação de viagem

Brasileiros podem entrar no Peru apenas com o RG original, desde que em bom estado de conservação. Por conta do acordo Mercosul, visto é desnecessário, assim como apresentação de certificado da Covid-19. E até mesmo contra a febre amarela, embora sugerida pelo governo peruano.

Menores de idade só poderão viajar com autorização dos pais. Na falta de um ou de ambos, deverá ser apresentada autorização com firma reconhecida em cartório. Na ausência dos pais, uma autorização do juizado de menores deverá ser apresentada. E em caso de viuvez, é indispensável o atestado de óbito. Basta clicar para a obtenção de informações completas.