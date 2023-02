Guarulhos investirá R$ 50 milhões em tecnologia e fortalecimento da segurança pública

O prefeito de Guarulhos, Guti, assinou nesta sexta-feira (10) um contrato que viabiliza um financiamento de R$ 49,98 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a execução de projetos de modernização tecnológica da gestão de segurança pública do município. O valor compreende o fortalecimento administrativo e operacional da Guarda Civil Municipal (GCM) a partir de iniciativas baseadas em evidências científicas e no uso de ferramentas de análise de dados.

O investimento, que soma R$ 45 milhões do BNDES e R$ 4,98 milhões de contrapartida da Prefeitura, irá possibilitar a criação de um dos observatórios de segurança municipais mais modernos do país, que contará com cercamento eletrônico e a integração de mais de mil câmeras, além de totens de segurança com câmeras 360 graus em pontos estratégicos da cidade para que o munícipe possa contatar rapidamente os agentes da GCM por meio do equipamento.

Para coordenar e articular as operações em todo o território municipal será estruturado um Centro de Comando e Controle Integrado (CCCI) e o trabalho da GCM será potencializado com uma nova inspetoria na região central, a aquisição de novas viaturas e a modernização da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag).

As diretrizes foram criadas após uma série de reuniões realizadas em 2021 com o intuito de estudar concepções de especialistas de renome e promover a estruturação de métodos capazes de otimizar o trabalho das equipes de segurança municipal.

“Além das melhorias estruturais e tecnológicas, a prevenção ao crime é outra diretriz do programa, que investirá no aprimoramento de iniciativas sociais e educativas de enfrentamento à violência nas escolas, contra a mulher e os jovens”, comentou Guti, que considerou ainda que o expressivo investimento da atual administração na segurança de Guarulhos tem como objetivos prevenir a evasão escolar e promover programas culturais e de capacitação em regiões periféricas, iniciativas que inibem o ingresso na criminalidade.

O projeto faz parte da iniciativa Município Seguro, atuação piloto do BNDES em parceria estratégica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, focada no intercâmbio de conhecimento e no fortalecimento das capacidades dos entes públicos.