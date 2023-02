Carnaval: EDP alerta sobre os cuidados com a rede elétrica

A EDP, distribuidora de energia de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, realiza a Operação Carnaval 2023 com ações que visam manter o fornecimento de energia com qualidade durante os dias de festa e orientar a população sobre a segurança de todos.

Entre as ações, a EDP está realizando manutenções preventivas e inspeções na rede elétrica das cidades de concessão e vai trabalhar com o reforço das equipes e posicionamento estratégico de técnicos e eletricistas, ampliando assim a agilidade no atendimento.



Durante o Carnaval, milhares de pessoas estarão no Litoral Norte Paulista. Nesta época aumenta consideravelmente o consumo de energia nas cidades turísticas de São Sebastião e Caraguatatuba. Para atender às demandas, técnicos, eletricistas, engenheiros e atendentes vão trabalhar 24 horas a fim de garantir o restabelecimento de energia em caso de necessidade. A Operação Carnaval está sendo realizada nos 28 municípios de concessão da EDP no Estado de São Paulo.

Quanto às orientações de segurança com a rede elétrica, a EDP alerta sobre riscos de soltar balões e enfeites metalizados ou fogos de artifício próximo da rede elétrica. Esses materiais, ao atingirem a rede elétrica podem causar interrupção no fornecimento de energia, acidentes, curto-circuito e colocar a segurança das pessoas em risco.

As ligações clandestinas, além de serem crime, aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica. Caso necessário, os responsáveis pelos eventos devem procurar a Distribuidora, com as documentações exigidas e solicitar ligações provisórias, que serão realizadas pela equipe de técnicos altamente capacitados da concessionária.

Em caso de qualquer anomalia na rede elétrica ou pedido de informação os clientes contam com a Central de Atendimento por meio do 0800 721 0123, que funciona 24 horas, com ligação gratuita e oferece todos os serviços da EDP.

Para um Carnaval ainda mais seguro, a EDP aproveita também para alertar os foliões com dicas importantes que ajudam a evitar acidentes, além de garantir a energia durante a grande festa:

Não utilizar os postes da EDP para fixar ornamentações.



Observar a existência da rede elétrica e não nunca se aproximar ou tocar.



Não fazer ligação clandestina, pois elas aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica.

Não instalar nenhum enfeite próximo à rede elétrica.



Nunca lançar artefatos (balões, serpentinas, confetes, entre outros) na rede elétrica, sejam metálicos ou não.



Em trios elétricos e movimentação de carros alegóricos em vias públicas, é importante ficar muito atento ao trajeto, verificando se não há travessia de cabos da rede elétrica que possam causar acidentes. Todos devem manter distância da rede de energia.



Em caso de fios partidos soltos, isole o local e não permita que ninguém se aproxime. Chame a EDP o mais rápido possível.





Todas as instalações da rede elétrica, que compreendem equipamentos como transformadores, estruturas e meios de transmissão de energia, como cabos e demais componentes da rede, energizados ou não, formam o patrimônio da EDP. Somente profissionais autorizados pela concessionária podem intervir na rede elétrica.