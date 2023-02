Nova fachada do CEU Parque São Miguel repleta de cores vira referência no bairro

Os guarulhenses já podem conferir de perto como ficou a fachada revitalizada do CEU Parque São Miguel, com a instalação do novo pórtico e a pintura realizada na calçada. A entrada ficou repleta de cores divertidas e muita ludicidade, enquanto que a pintura decorativa nos muros com efeito 3D e o jogo de amarelinha pintado na calçada garantem a interação de crianças e adultos que circulam pelo espaço diariamente.

Além da amarelinha, agora a calçada do entorno do complexo possui um circuito funcional no chão para a alegria dos alunos que realizam os cursos e atividades nesse CEU. “Tenho muito orgulho de ver os avanços conquistados por esse espaço. O CEU Parque São Miguel sempre foi um local de inspiração para todos nós e a nova pintura ficou muito lúdica”, observou Silmara Duarte, moradora da região.

Por meio do circuito funcional as crianças são incentivadas à prática de atividades físicas e, consequentemente, a ter momentos de socialização, o que auxilia na alfabetização e na memorização de letras, cores e números. A atividade envolve a integração de todo o corpo, com diferentes movimentos, e proporciona equilíbrio, agilidade, aprendizado e desenvolvimento motor. “Este e todos os CEUs de Guarulhos estão em ótimas mãos. A fachada ficou muito bonita”, parabenizou Carlos Roberto Nascimento Moura, empresário e frequentador do CEU Parque São Miguel.

Alinhada à proposta curricular da rede municipal, uma trilha interativa de corpo e movimento aborda informações como o Sistema Solar, com ilustração dos planetas e uma amarelinha de foguete, a geometria, por meio de curvas e retas, espaços, tempo e medidas, os números e algarismos, a comunicação e a expressão, com letras e palavras em inglês. O muro do CEU Parque São Miguel possui ainda uma proposta de educação inclusiva para demonstrar que todos têm direito de acessá-lo.

Melhorias constantes

O prefeito Guti lembrou que estão em andamento diversas obras importantes no município. “Nesses últimos anos a cidade de Guarulhos recebeu novos equipamentos educacionais e melhorias essenciais nos espaços. E neste 2023 seguimos trabalhando em diversas obras de revitalização que vão beneficiar ainda mais toda a população”.

“Todas essas obras têm como foco a garantia de acessibilidade, conforto e segurança ao público. Ao longo do ano muitas outras benfeitorias serão realizadas nos CEUs”, destacou Alex Viterale, secretário de Educação.

“As melhorias nos espaços públicos servem para atender cada vez melhor a comunidade, com foco em uma educação de qualidade. O espaço está ainda mais bonito e atrativo para receber as crianças e suas famílias”, ressaltou Luciene Brochine, gestora do CEU Parque São Miguel.