Guti viaja a Taiwan para atrair investimentos em projetos de mobilidade urbana

O prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), parte neste sábado (25) para uma missão internacional em Taipé, capital de Taiwan, na República Popular da China. Ele participará de uma série de eventos voltados a prefeitos e empresários de diversas partes do mundo a fim de potencializar negócios entre os municípios e países presentes. Guti compõe uma comitiva de 39 prefeitos e empresários do Brasil, sendo o chefe de Executivo da maior cidade brasileira presente no evento. Um dos projetos que serão apresentados a empresários daquele país é uma nova linha de transporte leve sobre trilhos que ligará o bairro do Pimentas à estação da CPTM no aeroporto internacional.

Guti viaja a convite do Escritório Cultural e Econômico de Taipé, de São Paulo, sem custos para o município de Guarulhos. Durante os eventos, que têm como tema central as smart cities (cidades inteligentes), o prefeito fará três apresentações. A principal delas, em Taipé, na segunda-feira, abordará a utilização de energias limpas no transporte público. Ele explicará como Guarulhos está se preparando para a utilização de fontes alternativas de combustível e o processo de eletrificação.

O chefe do Executivo guarulhense abordará ainda os projetos para a instalação de um VLT (veículo leve sobre trilhos) e do people mover, a exemplo do que está sendo construído no aeroporto, dentro do município, ligando as regiões do Pimentas e de Bonsucesso à CPTM e ao Metrô, que já tem projetos para chegar à cidade, a primeira não capital do país a receber esse tipo de transporte.

“Será uma excelente oportunidade para mostrarmos nossos potenciais econômicos a empresários da Ásia, que participarão desses encontros e que estão ávidos por parcerias com municípios brasileiros que apresentem bons projetos”, afirmou Guti.

Em reunião realizada no Escritório Cultural e Econômico de Taipé na última terça-feira (21), em São Paulo, os representantes de Taiwan demonstraram que Guarulhos tem o perfil ideal para atrair investimentos externos. “Estamos numa ótima posição logística e podemos oferecer diversos incentivos não só para trazer essas empresas para cá, mas também para gerar investimentos no município”, finalizou Guti. Além de Taipé, o prefeito também participará de um encontro de negócios em Kaohsiung, outra grande cidade de Taiwan.