Saúde Agora abre quatro UBSs no sábado e outras 64 somente para coleta de Papanicolau

Neste sábado (25), das 8h às 16h, o programa Saúde Agora abre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Rafael, Jardim Belvedere, Jardim Fortaleza e Cumbica para oferecer aos munícipes seus serviços tradicionais de atendimento. Todas as outras unidades, exceto a UBS Paulista, que está em reforma, também abrirão na data exclusivamente para a realização de coleta de Papanicolau em alusão ao mês de Conscientização e Combate ao Câncer de colo do útero, o Março Lilás. Vale ressaltar que para este serviço, será necessário o agendamento prévio.

O câncer do colo de útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina no país, atrás apenas do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres. A doença é provocada pela infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano (HPV), os chamados de oncogênicos.

A infecção genital por esses vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. São sexualmente transmissíveis e podem causar lesões na vagina, no colo do útero, no pênis e no ânus. Em alguns casos ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no Papanicolau e curáveis na maioria dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo. O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode não apresentar sintomas na fase inicial.

Saúde Agora

As UBS abertas pelo Saúde Agora oferecerão serviços de vacinação, exceto a São Rafael. Já os testes para a detecção de covid-19, sífilis, HIV, hepatites B e C, bem como aferição da pressão arterial e glicemia mediante pedido médico, curativos, dispensação de medicamentos poderão ser realizados sem a necessidade de agendamento prévio. Apenas consultas médicas e coletas de Papanicolau deverão ser agendadas.

Vacinação contra a covid-19

Como a sala de vacinação da unidade São Rafael está sendo reformada, os cidadãos com 60 anos ou mais podem aproveitar a abertura das outras três UBS para receber a dose da Pfizer Bivalente contra a covid-19, que protege contra a variante ômicron. Para se imunizar é necessário estar com o esquema vacinal primário completo ou ter recebido uma ou duas doses de reforço há pelo menos quatro meses, além de apresentar documento com foto e comprovante das doses recebidas.

Serviço

UBS São Rafael

Rua Domingos de Abreu, 216 – Jardim Vila Galvão

UBS Belvedere

Estrada Municipal, 475 – Jardim Belvedere

UBS Jardim Fortaleza

Rua Hilário Pires de Freitas, 166 – Jardim Fortaleza

UBS Cumbica

Rua Segundo Tenente Aviador Mário Luiz Figueiroa, 295 – Cidade Jardim Cumbica

Confira os endereços das outras UBS de Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.