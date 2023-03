Corrida do Batom movimenta 3 mil mulheres no Bosque Maia

A 21ª edição da Corrida do Batom aconteceu neste domingo (26) com a participação de cerca de 3 mil mulheres reunidas no Bosque Maia. Karen Mitsue Hideshima sagrou-se campeã da prova de 5 km, finalizando-a em 18 minutos e 28 segundos. Completaram o pódio Livya Kézia Coimbra Leite em segundo lugar, com 19 minutos e 22 segundos, e Luzia Iraci da Silva, que terminou a disputa em 20 minutos e 25 segundos, na terceira colocação.

O evento, organizado pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com a empresa Namastê Esporte e Lazer, é uma tradicional competição que encerra as comemorações do mês da mulher com o objetivo de despertar o interesse do público feminino para a prática de atividades físicas, bem como melhorar a saúde e a qualidade de vida das munícipes.

O secretário de Esporte e Lazer, Adriano de Freitas, ressaltou a importância do evento, que fecha o calendário esportivo voltado às mulheres. “O foco da administração municipal é disponibilizar à população eventos que proporcionem cada vez mais o desenvolvimento de atividades físicas”.

Além da corrida, o Bosque Maia recebeu neste domingo a Caminhada do Batom. Ambos os eventos arrecadaram cerca de três toneladas de alimentos, que serão transformados em cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Prefeitura.