PSB decide ter candidatura própria para prefeito de Guarulhos em 2024

Em reunião realizada no plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, na última sexta-feira (24), a Executiva Municipal do PSB (Partido Socialista Brasileiro), presidido pelo vereador Wesley Casaforte, ficou decidido que o partido terá candidato próprio a prefeito nas eleições de 2024.

O “ato pela democracia” reuniu diversas lideranças políticas e religiosas, como prefeitos, vices, vereadores e presidentes do PSB de diferentes cidades do Alto Tietê e Grande São Paulo. Um dos destaques do encontro foi a presença do Padre Cleber Leandro, uma das principais lideranças da igreja católica em Guarulhos.

Segundo Wesley Casaforte, o partido vem crescendo com novos filiados e ganhando cada vez mais força no cenário político, tendo no vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin como um dos maiores expoentes do partido em nível nacional. “Definimos junto aos filiados pela candidatura própria ao cargo de prefeito pelo PSB em Guarulhos, além de progredir com a busca de uma bancada forte de vereadores no Legislativo Municipal”, explicou Wesley.