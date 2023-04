Guarulhos recebe evento geek com concursos de cosplay e outras atividades

Chegou a hora de tirar a poeira do cosplay e maratonar aquele anime que ainda não acabou, pois o Shopping Bonsucesso vai receber o Bonsucesso Anime & Games Pocket, um evento repleto de atividades, para se jogar na cultura nerd.

A ação acontece nos dias 28, 29 e 30 de abril no corredor da loja Kings, tem entrada gratuita e é uma parceria com a Tomodachi Eventos.

Entre as atrações confirmadas, serão oferecidos concurso de cosplay com R$ 300 de premiação, concurso de KPOP solo com R$ 100 em premiação, artistalley, stands com diversos produtos, Torneio de Games, Anime Quiz, animekê, gincanas e muito mais!

O evento é gratuito, acontece das 13h às 20h

Garanta já seu lugar no Bonsucesso Anime & Games Pocket!