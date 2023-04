GCM atende 120 reclamações de perturbação do sossego no fim de semana prolongado

Entre a noite de quinta-feira (20) e domingo (23) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu 120 denúncias de perturbação do sossego público causado por festas com barulho excessivo, tumultos e obstrução de vias. As fiscalizações ocasionaram uma série de autuações em estabelecimentos comerciais e a apreensão de cinco veículos, incluindo uma carretinha de som.

A apreensão da carretinha ocorreu na rua Campo Redondo, no Parque Santos Dumont, após diversos moradores comunicarem que tiveram o descanso dificultado pela música alta e transtornos na via. Equipes de patrulhamento preventivo, tático e com cães policiais se mobilizaram para dispersar a multidão e devolver a normalidade ao bairro.

Já na noite de sexta-feira (21) agentes da GCM, da Polícia Militar e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizaram uma ação conjunta em bares, festas e outros estabelecimentos que promovem eventos na rua Guaratuba, na Vila Flórida, com o intuito de orientar os empreendimentos quanto às diversas reclamações sobre perturbação de sossego público de moradores da região.

A maioria das solicitações foi atendida sem a necessidade de autuações, uma vez que eram encontros familiares ou ocorreram em estabelecimentos comerciais que cumpriram as orientações após diálogo com as equipes.

Perturbação de sossego público

Para denunciar perturbação de sossego público o cidadão deve entrar em contato com a GCM por meio da Central de Atendimento, que opera 24 horas por dia pelo telefone 153.

Caso os comerciantes descumpram o Código de Posturas do Município de Guarulhos, expresso na lei 3.573/90, podem sofrer apreensões, notificações, multas e a perda do alvará de funcionamento em caso de reincidência.