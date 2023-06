Jantares ampliam leque de opções do 2º Festival de Vinhos de Inverno em Campos do Jordão

O 2º Festival de Vinhos de Inverno que ocorre entre os dias 16 e 18 de junho em Campos do Jordão reservou uma surpresa especial, que acaba de ser confirmada. Além dos três dias de evento no Grande Hotel Campos do Jordão – Hotel-escola Senac, o festival está promovendo dois jantares enogastronômicos onde as estrelas da noite serão os premiados Vinhos de Inverno e a alta gastronomia de um chef renomado.

A iniciativa é resultado da união entre a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (Anprovin), que chancela o festival, o espaço Trattoria Noce, do Hotel Boutique Quebra-Noz, e a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS).

A expectativa é de que as noites serão inesquecíveis.

A agenda prevê dois jantares. O primeiro, no dia 16, sexta-feira, abertura do festival. E o segundo no sábado, 17. Ambos às 19h. Os jantares enogastronômicos acontecem no Trattoria Noce, do Hotel Boutique Quebra-Noz, em Campos do Jordão.

Quem comandará a noite será o chef italiano Simone Orsenigo. Serão dois menus confiance desenvolvidos especialmente para harmonizar com vinhos das 18 vinícolas que confirmaram presença no festival. Em cada rótulo apresentado, os produtores dividirão com os convidados histórias do emocionante mundo dos vinhos.

Para participar do festival no Grande Hotel Campos do Jordão ou dos jantares enogastronômicos, basta acessar o link anprovin.com.br/festival.

Lá, o interessado acessa a possibilidade de adquirir a experiência no festival, que garante três degustações e uma taça personalizada. O segundo lote à venda está no valor de R$ 120,00/dia. Além das degustações, espaço para contato direto com sommeliers, produtores e especialistas do segmento.

Doses individuais

No festival, haverá também um caixa centralizado para aquisição de doses individuais dos Vinhos de Inverno (R$ 20 para espumantes, brancos e rosès; R$ 25 para tintos jovens e R$ 30 para os vinhos barricados).

Para adquirir o tíquete do jantar

Os jantares-experiência custam R$ 650 o tíquete individual. Para adquirir, basta entra neste link. Há uma taxa adicional de R$ 65.

O 2º Festival de Vinhos de Inverno acontece na alta temporada do município turístico. É esperada grande adesão de turistas, já que o evento ocorre na transição entre o Outono e o Inverno. A rede hoteleira tem se desdobrado para dar conta da demanda. A 1ª edição do festival aconteceu em junho do ano passado em Poços de Caldas (MG).

Segundo a gerência-executiva da Anprovin, 18 vinícolas já confirmaram presença: Casa Soncini, Bárbara Eliodora, Vinhos do Monte, Alma Mineira, Stella Valentino, Vinícola Davo, Villa Santa Maria, Vinícola Artesã, Cave das Vertentes, Estrada Real, Maria Maria, Vinícola Goes, Casa Geraldo, Micheletto, Obstinado, Terras Altas, Casa Rodrigo e Guaspari.

Veja a programação

16 de junho

13h – Abertura oficial e reunião da Câmara Setorial de Vitivinicultura, Uvas e Derivados do Estado de São Paulo

18h – Encerramento do dia de festival

17 de junho

11h – Abertura do festival para o público

18h – Encerramento do dia de festival

18 de junho

11h – Abertura do festival para o público

18h – Encerramento do festival

Serviço | 2º Festival de Vinhos de Inverno

Data: 16, 17 e 18 de junho de 2023

Acesso à experiência: anprovin.com.br/festival

Local: Grande Hotel Campos do Jordão

Realização: Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (Anprovin)