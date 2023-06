Escola Viva de Artes Cênicas oferece cursos gratuitos de circo, teatro e dança

Até o dia 23 de junho estão abertas as inscrições gratuitas para os cursos de circo, dança e teatro da Escola Viva de Artes Cênicas. Destinados a jovens a partir dos 16 anos e adultos, os cursos acontecem no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, de segunda a quinta-feira das 15h30 às 18h15 e das 18h45 às 21h30.

Para participar os interessados têm até as 23h59 do dia 23 de junho para preencher formulário disponível no endereço https://www.guarulhos.sp.gov.br/escolaviva, por meio do qual é possível também obter mais informações.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, a oferta de atividades artísticas tem como objetivo a formação de natureza profissionalizante, gratuita e integrativa das artes da cena. A Escola Viva objetiva ainda a pesquisa e a criação, com cursos e atividades que privilegiam a experimentação artística em processos colaborativos.

Os cursos

O conteúdo programático é dividido em três núcleos de ensino. Sob orientação dos artistas Cesar Sinício e Rebecca Nishimura, o núcleo de teatro explora a jornada sobre a essência da arte teatral, pautada no fazer musical e autoral. Ao todo são 35 vagas por turma.

O núcleo de dança é orientado pelos artistas Rubens Barbosa e Nata Neumann e apresenta abordagens diversas a partir de técnicas de dança contemporânea, contato, improvisação, dança-teatro, método viewpoints e da performance. Ao todo são 35 vagas por turma.

Já o núcleo de circo passa por dinâmicas teatrais, em grupos e solo e aborda as vertentes de atuação do palhaço na rua, no picadeiro, no teatro e em hospitais, suas diversas facetas, possibilidades e o respeito à menor máscara do mundo: o nariz. Sob orientação do artista Kin Yokoyama, o núcleo oferece 30 vagas por turma.

Em caso de dúvida sobre o processo de inscrição entre em contato com a Divisão de Formação Cultural pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 2087-0940, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.