UNG anuncia ‘Festival Guarulhos de Todos Nós’

- PUBLICIDADE -



Nos dias 31 de maio, das 16h às 21h, e 1 e 2 de junho, das 11h às 21h, a Universidade Guarulhos (UNG) celebra a cultura da cidade com o “Festival Guarulhos de Todos Nós”. O evento promete três dias repletos de atrações para toda a família, incluindo música ao vivo, danças, exposições, artesanato e um variado cardápio gastronômico, incluindo opções veganas. Os visitantes vão saborear galinhada, caldo verde, nhoque de abóbora, lanche de pernil, petiscos, queijo frescal, bolos e doces, quentão, vinho quente, entre outras delícias culinárias.

A abertura oficial da festividade é marcada pela entrada do estandarte da UNG e pela cerimônia do mastro dos três santos, com representantes de diversos segmentos religiosos. A noite conta com a apresentação da Orquestra de Violeiros Coração de Viola, que traz o melhor da música sertaneja raiz, seguida por uma performance de dança cigana e o forró do trio Rezzenha.

No sábado e domingo, as agendas envolvem muita diversão ao som de música sertaneja raiz, com Vera Bianca, Quarteto Raiz, som eletrônico do DJ Jorge Corrêa, Coragem CPM 22 cover, forró, MPB, entre outros estilos musicais. O evento também conta com apresentações de samba de roda, maculelê, quadrilha junina e outras manifestações artísticas que prometem enriquecer a experiência cultural de todos.

Além das atrações musicais e de dança, há exposição fotográfica e documentário sobre a história de Guarulhos; feira de artesanatos, plantas e flores; rancho com cavalos; e brinquedos infláveis para as crianças. Os fãs de automóveis podem aproveitar o encontro de carros antigos.

“Para a UNG, é uma felicidade promover um evento desta magnitude dentro do campus, com diversas apresentações de manifestações culturais. O ‘Festival Guarulhos de Todos Nós’ tem como objetivo proporcionar uma experiência rica e memorável sobre o melhor da cultura guarulhense a toda a sociedade”, expressou o reitor da UNG, Yuri Neiman.

A entrada é uma contribuição voluntária destinada às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Para ajudar, os visitantes podem doar água, alimentos não perecíveis, roupas de inverno, cobertores e rações para cães e gatos. O Festival acontece na Rua Soldado Basílio Pinto de Almeida, 82 – Vila Almeida.

Confira a programação:

31/05

18h às 18h30 – Levantamento de mastro dos três santos;

18h30 às 19h30 – Orquestra de Violeiros Coração da Viola (Sertanejo Raiz);

19h40 às 20h – Apresentação de dança cigana da Casa de Cultura Zazu;

20h às 21h – Trio de Rezzenha (Forró).

01/06

11h – Leo Santos (Sertanejo Universitário);

11h40 – DJ Jorge Correa;

13h – Stellaria (Reggae);

13h40 – Dança do Ventro – Amigas Tops;

14h – Naldo e Adriano (Sertanejo Universitário);

14h40 – DJ Jorge Correa;

15h – Banda Suite 653 (Rock Clássico);

15h40 – Dança Cigana – Casa de Cultura Zazu;

16h – Jhon Turner (Rock Clássico);

16h40 – Maculelê;

17h – Coragem CPM 22 Cover (Pop Rock);

17h40 – Apresentação Circense – Roy Sbano

18h – Vera Bianca e Regional (Sertanejo raiz);

18h40 – Samba de Roda – ADCC Raízes da Arte Negra

19h – Hardsinners (Rock Clássico);

19h40 – Puxada de Rede – ADCC Raízes da Arte Negra;

20h – Trap (Lorak, Tigass, Gnão, Bjay, Fresh).

02/06

11h – DJ Jorge Correa;

12h – Afoxé Omo Oyá – Dança Tradicional;

12h40 – Puxada de Rede – Dança Tradicional;

13h – Diogo Fonseca (MPB);

13h40 – Maculelê;

14h – Banda Motel Vertical (Rock Indie);

14h40 – Samba de Roda – ADCC Raízes da Arte Negra;

15h – Nando Sampaio e Matheus (Sertanejo Clássico);

15h40 – Dança do Ventre Clássica – Casa de Cultura Zazu

16h – Quarteto Raiz (Sertanejo Raiz);

16h40 – Despiertan Mulheres – Casa de Cultura Zazu

17h – Amigos do Sertão (Sertanejo Raiz);

17H40 – Quadrilha – Feeling Escola de Dança e Artes

18h – Banda Dona Helena (Rock Indie);

19h – Raul e Ademir (Sertanejo Raiz);

19h40 – DJ Jorge Correa.