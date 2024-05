Guti é multado pela Justiça Eleitoral por reafirmar que é contra o PT

- PUBLICIDADE -



Eleito prefeito de Guarulhos em 2016 com 83% dos votos, defendendo o “Fora PT”, em referência ao partido que estava no poder na cidade nos 16 anos anteriores, Guti (PSD) foi multado em R$ 5 mil pela Justiça Eleitoral devido a uma postagem nas redes sociais, em que reafirmou sua posição política.

Baseada em um pedido do PT à Justiça, a publicação no Instagram foi enquadrada como propaganda eleitoral antecipada com uso irregular de inteligência artificial. “O dia em que tiramos o PT do poder após 16 anos!”, dizia a legenda da publicação feita pelo prefeito em 14 de abril, acompanhada de um vídeo com o coro de “Fora PT” e uma multidão que vibrava como se estivesse diante de um palco.

O prefeito informou que irá recorrer da decisão do juiz da 278ª Zona Eleitoral, por entender que se tratou de uma manifestação pessoal, que confirma sua trajetória política. A representação encaminhada por advogados do PT alegou prejuízo a futuras candidaturas petistas.

A defesa de Guti sustentou que a postagem se referia a um fato histórico e não configurava propaganda eleitoral antecipada. “Embora o vídeo possa se referir a uma memória de fatos ocorridos no pleito de 2016, não deixa de transmitir a mensagem de ‘FORA PT’ para o momento atual e, potencialmente, para eleições futuras”, apontou a decisão que gerou a multa ao prefeito.