Professor de ginástica é preso em flagrante por pedofilia

A Polícia Civil investigou e prendeu um professor de ginástica de 34 anos por armazenamento de vídeos contendo cenas pedofilia. O caso começou após uma testemunha procurar a polícia e informar que conheceu o homem por aplicativo e passou a conversar com ele por mensagens.



No início da noite deste domingo (3) os agentes foram até a academia que o professor trabalhava e o prenderam em flagrante. No celular do acusado, dois vídeos foram encontrados contendo cenas de pedofilia. O caso aconteceu na Asa Norte no Distrito Federal.

