Caminhoneiro morre em acidente e população aproveita para saquear carga

O caminhoneiro identificado como Dermival Arão de 49 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito nesta segunda-feira (04). Ele dirigia um caminhão com cargas de alimentos perecíveis que capotou na rodovia fazendo com que o Dermival ficasse preso às ferragens, morrendo em seguida.



Algumas pessoas em volta ‘’aproveitaram’’ do momento e saquearam a carga enquanto o socorro não chegava ao local para socorrer o caminhoneiro, o que chocou as pessoas na internet.



O Departamento de Polícia Técnica encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) DE Jequié. A causa do acidente não foi informada.



O caso acontece entre Maracás e Pé da Serra na Bahia.

- PUBLICIDADE -