Marcelinho Carioca diz que foi sequestrado após sair com mulher casada

O ex-jogador Marcelinho Carioca apareceu em vídeo com sinais de violência onde explica que foi sequestrado após sair com uma mulher casada pelo marido da mesma. No vídeo ele diz que saiu com a moça após o show em que participava e que não tinha conhecimento que ela já estava em um compromisso. Ao lado dele, a mulher também aparece afirmando a história.



De acordo com informações, uma viatura da Polícia Civil encontrou ele andando em uma rua de Itaquaquecetuba, próximo de onde o carro foi encontrado pela manhã. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Divisão Antissequestro, na capital de São Paulo.





