Queda de balão causa acidente no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Três balões caíram próximo as intermediações das pistas e pátio do Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã deste domingo (17). Com a queda do primeiro balão um incêndio se formou na gramada ao lado da pista. O segundo caiu logo em seguida entre as pistas se formando outro ponto de fogo. A situação demorou cerca de meia hora para ser contida o que fez com que as rotas de chegada e saída fossem comprometidas. O terceiro balão caiu no pátio do aeroporto minutos depois. Os incêndios foram completamente apagados pelas equipes do aeroporto perto das 07h25.



A ação que é crime há 24 anos pela Lei n° 9.605 prevê detenção de um a três anos e multa aplicada para os fabricadores que vendem ou transportem.



