Natal Solidário reúne mais de 2,3 mil crianças com Papai Noel e muita diversão

Mais de 2,3 mil crianças lotaram o Paço Municipal no último sábado (16) para curtir um dia ensolarado de muita festa, brincadeira e presentes no Natal Solidário. O evento promovido anualmente pela Prefeitura de Guarulhos contou com brinquedos infláveis, shows infantis e muita comida, além da presença do Papai Noel, que chegou de helicóptero e fez a festa com a criançada.



“Ver a Prefeitura ocupada por crianças se divertindo me traz uma satisfação sem tamanho. Cada sorriso, abraço, agradecimento me dá uma sensação de amor muito grande. É sempre especial reunir esses pequenos aqui em um dia de puro divertimento”, afirmou o prefeito Guti, que curtiu a festa com a criançada e acompanhou o Papai Noel em sua chegada em cima de um buggy.



As crianças em situação de vulnerabilidade trazidas para esse dia especial são atendidas pelas ONGs cadastradas no Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarulhos e na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Participaram também alunos das escolas parceiras da Secretaria de Educação.



Para William Rodrigues de Souza, presidente da ONG Lar da Tia Cô, que levou 40 crianças para o evento, a alegria em ver um sorriso dos jovens não tem preço. “Tenho certeza que isso vai marcar a vida deles, foi um dia incrível”, disse. Souza ainda reforçou que ações como essa colaboram no enfrentamento dos desafios contemporâneos de uma infância vulnerável a riscos sociais, tirando as crianças das ruas para levá-las a um mundo melhor. A ONG é atendida pelo FSS. “A equipe do Fundo tem carinho, respeito e toda a atenção com a gente”, finalizou.



Sob um calor de 34 ºC, manter a hidratação foi essencial para que as crianças pudessem curtir o evento. Por isso, além de muita água, suco e refrigerante, também foram oferecidos cachorro-quente, pão com carne-louca, sorvete, pipoca e algodão-doce. Em uma das brincadeiras uma mangueira também foi usada para molhar as crianças, ajudando-as a se refrescar.



Empresas parceiras

A organização do evento contou com empresas parceiras da Prefeitura de Guarulhos, que participaram, por meio de doações, da montagem da estrutura, da entrega de brinquedos e da disponibilização de alimentos.

As empresas são Aços Macon, Açovisa, Alucomaxx, America Rental, Anima Festa, Armarinhos Fernando, Baruel, Binho Transporte, Compre Sua Peça, Delamari, Doremus, Expanson, Evonik, Extrusa, Feeder, Fix Implementos, Grupo Toniato, H2m, Hampton, Hospital São Luiz, Indústria Bandeirante, J&C Usinagem, Mobensani, Movvi Logistica, Phibro, Pman, Rede D’or, Ripublic, Sabesp, Solística, Spquim Tecnologia, Starcast, Truckvan e Pilar Organizações.





- PUBLICIDADE -