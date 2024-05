Festival Gastronômico de Atibaia ‘Sabores que Inspiram’ anuncia novas atrações musicais para a abertura

- PUBLICIDADE -



Contagem regressiva para a abertura do 8º Festival Gastronômico de Atibaia! Anote na agenda os dias 1º e 2 de junho e leve toda a família para aproveitar as diversas atividades e apresentações do maior evento culinário do município. Com 86 estabelecimentos participantes e o tema “Sabores que Inspiram”, a edição deste ano tem novas atrações musicais confirmadas para a abertura, que acontecerá na Praça da Matriz, de forma gratuita para toda a população.

Novidade na programação

A programação da abertura da 8º edição do Festival Gastronômico está imperdível e agora conta com mais atrações confirmadas: no sábado (1º), além do show gratuito da banda de forró universitário Rastapé, às 20h, o evento conta com a apresentação das escolas de Samba de Atibaia (UESA), às 16h, e do Projeto ROZA, às 17h, trazendo o melhor do samba para animar a abertura do festival. Já no domingo (2), o público poderá assistir à apresentação da “Faminha de Atibaia”, às 16h, e a criançada terá diversão garantida com o teatro infantil “Encantos – Uma comédia Madrigal”, a partir das 17h.

Workshop de Salgados Fritos – vagas disponíveis

As vagas para Pães e Massas Frescas já foram preenchidas, mas as inscrições para o workshop de Salgados Fritos (02/06, das 13h às 16h) seguem abertas pelo link. As oficinas serão ministradas pelo Instituto Gourmet na Praça da Matriz. Ao alcançar o número máximo de participantes inscritos, o link será fechado pelos organizadores do evento.

Categorias participantes

O festival acontecerá de 30 de maio a 28 de julho, com um total de nove categorias: Hamburguerias, Pizzarias, Sobremesas, Culinária Internacional, Comida Saudável (vegana ou vegetariana), Culinária Oriental, Pastelaria, Culinária Brasileira e Café (bebidas à base de café), deixando a competição mais justa, já que os pratos concorrerão entre suas categorias específicas.

Novo conceito

O Festival Gastronômico de Atibaia 2024 traz um novo conceito neste ano, abandonando o limite de preço e adotando a categorização dos pratos. O evento promete uma experiência gastronômica única, com premiações tanto para clientes quanto para garçons.

Programação completa:

Dia 01/06 – sábado

Praça da Matriz

Das 13h às 16h | Workshop de Massas Frescas* (apenas para inscritos)

16h | Apresentação das escolas de Samba de Atibaia – UESA

17h | Samba com o grupo Projeto ROZA

20h | Banda de forró universitário Rastapé

Dia 02/06 – domingo

Praça da Matriz

Das 9h às 12h | Workshop de Pães (apenas para inscritos)

Das 13h às 16h | Workshop de Salgados Fritos (apenas para inscritos – vagas ainda disponíveis)

16h | Apresentação da “Faminha de Atibaia”

17h | Teatro infantil “Encantos – Uma comédia Madrigal”*Todos os workshops serão realizados no espaço “Instituto Gourmet” (Rua José Alvim, nº 161).