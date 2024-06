Anime Friends aposta em dubladores para reforçar conexão com os fãs

- PUBLICIDADE -



O quão importante é uma voz que mora no coração de um fã? E aquela que marcou uma geração inteira de fãs? No mundo da cultura pop asiática no Brasil, com dezenas de séries de tokusatsu e anime importadas do Japão direto para a TV aberta, os dubladores são parte essencial para explicar a conexão entre as obras e o público. Pensando nisso, a organização do Anime Friends investiu pesado para trazer os melhores profissionais do mercado ao festival. O evento acontece entre os dias 18 e 21 de julho no Distrito Anhembi, em São Paulo, e os ingressos já estão disponíveis.



Considerados dois dos maiores nomes da dublagem nacional, Guilherme Briggs e Wendel Bezerra foram os primeiros profissionais da área anunciados pela organização. Briggs é a voz de personagens marcantes como Brook, de One Piece; Joseph Joestar, de JoJo’s Bizarre Adventure; além de Superman, e participação em Padrinhos Mágicos e Meninas Super Poderosas. Já Wendel dublou Son Goku, da franquia Dragon Ball; Sanji, de One Piece; Pain, de Naruto Shippuden; e Bob Esponja.

A dublagem brasileira é tão forte, que o Anime Friends abriu espaço para Especial DUBRASIL para explicar como funciona a Dublagem dos animes. Neste painel especial, estarão presentes: André Rinaldi (K?ri Ui, de Tokyo Ghoul), Bruno Sangregorio (Kager?za Inaba, de Bleach), Dennis Himura (coordenador de variadas produções), Fábio Campos (Tomura Shigaraki, de My Hero Academia) e Guilherme Marques (Loid Forger/Twilight em SPY x FAMILY).

Naruto, One Piece, Solo Loving e Cybercop

Algumas séries marcaram uma geração de fãs. Para atender aqueles que amariam ver suas perguntas respondidas pelas vozes que os acompanharam durante uma vida, o Anime Friends segue com os especiais temáticos por obra. Neste ano, os painéis serão sobre Naruto, One Piece, Solo Loving e Cybercop.

Naruto é sucesso absoluto no Brasil e seu especial vai reunir: Úrsula Bezerra (Naruto), Robson Kumode (Sasuke Uchiha) e Tati Keplmair (Sakura Haruno).

Outro hit entre o público brasileiro, o painel de One Piece contará com: Glauco Marques (Roronoa Zoro), Carol Valença (Monkey D. Luffy), Adrian Tatini (Usopp), Agatha Paulita (Chopper), Duda Ribeiro (Franky), Mauro Ramos (Jinbe), Samira Fernandes (Nico Robin) e Tati Keplmair (Nami).

Solo Leveling nasceu como webtoon e sua primeira temporada animada se tornou um sucesso estrondoso. Participam do especial: Charles Emmanuel (Sung Jinwoo), Luísa Horta (Chae Hae-in) e Rodrigo Andreatto (Taeshik Kang).

A série Cybercop – Os Policiais do Futuro! foi exibida pela Rede Manchete no início dos anos 1990 e se tornou bastante popular. Integram o painel: Orlando Viggiani (Shinya Takeda/Júpiter), Luiz Antônio Lobue (Ry?ichi M?ri/Saturno), Guilherme Lopes (Dr. Einstein) e Patricia Scalvi (Luna, a Rainha das Bestas).

Dubladores internacionais

Diretamente dos Estados Unidos, Vincent Martella – o Greg de |Todo Mundo Odeia o Chris – falará no Anime Friends sobre sua experiência com dublagem em Final Fantasy XIII. Do Japão, se apresenta em São Paulo o Yuki Kaji que dá voz a personagens como Eren de Attack on Titan, Todoroki Shoto de Boku No Hero Academia e Meliodas de Nanatsu no Tazai.



Atrações confirmadas

O Anime Friends 2024 já anunciou diversas atrações internacionais. Como maior festival de música pop asiática da América Latina, o evento traz do Japão oito atrações que celebram as canções inspiradas em animes e tokusatsus. São eles: ALI, ClariS, VK Blanka, WASUTA, Takeru e Hiroto, ROOKiEZ is PUNK’D e Real Akiba Boyz. Entre os cantores nacionais, estão confirmados os trappers VMZ, Tauz, TK Raps e MHRap feat. Sidney Scaccio.



Outro grande destaque são os atores japoneses das séries que foram sucesso na TV Manchete: Yasuhiro Ishiwata, Mayumi Yoshida e Kihachiro Uemura, de Comando Estelar Flashman; Masaru Yamashita, de Winspector; e Koichi Nakayama, da série Soubrain, e Ryota Osawa da série Gokaiger também estarão presentes. Além de acompanhar os debates e palestras, os fãs ainda poderão interagir com seus artistas favoritos na experiência exclusiva do Meet & Greet.





Anime Friends 2024

Quando: 18 a 21 de julho de 2024

Onde: Distrito Anhembi – R. Prof. Milton Rodrigues, s/n – Santana – São Paulo

Como participar: ingressos disponíveis no site do Anime Friends