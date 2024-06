Tiago Santos-Vieira lança livro ‘Rito dos Coelhos’

- PUBLICIDADE -



O autor Tiago Santos-Vieira apresenta o seu mais novo livro: Rito dos Coelhos. Segundo ele, Rito dos Coelhos é um emaranhado POP, varrendo a música, o cinema, a TV e toda mídia dos anos 90/2000.

O livro narra a história de uma ex-celebridade juvenil dos videogames conta suas desventuras vividas nos anos 90 na terapia. Regada a drogas e abusos por parte de seu então empresário, a história de Speed Phil se confunde com a de outros personagens – igualmente assistidos na terapia e, no passado, presos na mesma rede de chantagens que Phil.

Nas cadeiras também se sentam: Sarah, ex-atriz atormentada pelas lembranças da infância na fazenda, onde presenciara inúmeros maus-tratos com animais. Raphaell, metade de uma dupla sertaneja morbidamente findada pelo vício de ambos. E também Klaus, excêntrico produtor de TV que, em detrimento da saúde frágil, não hesitava em ficar nu nas festinhas do showbusiness.

O livro, permite ainda, que o leitor possa ouvir a trilha sonora de Rito dos Coelhos. Ao final de cada capítulo há uma indicação de música e comentários explicando sua ligação com a história. Basta escanear com o Spotify as imagens internas do livro.

O lançamento de Rito dos Coelhos foi na Feira Literária Internacional de Petrópolis/RJ (FLIPetrópolis), neste mês de maio. Segundo ele, o Livro também visa arrecadar fundos para ONG Amor Tem 4 Patas, que cuida/resgata animais de rua. Parte do lucro das vendas será revertida para ONG. Dentre outros temas, Rito dos Coelhos aborda maus-tratos com animais.

Tiago Santos-Vieira foi colaborador das revistas Rolling Stone, Trip/TPM, Riders e editor no Diário de Guarulhos. Ele já lançou também dois livros de suspense (Dança das Bestas e Elos do Mau Agouro). “Com minhas obras anteriores, fui convidado para eventos literários em Brasília, Minas Gerais, São Paulo… Inclusive, Dança das Bestas foi lançado na Horror Expo – Feira Internacional de Terror (SP). Já Elos do Mau Agouro, rendeu até um curta-metragem. Fora isso, tive uma interessante história no jornalismo, publicando nas principais revistas de entretenimento do país. E lancei também um livrinho infantil, intitulado As Aventuras do Super Careca. No momento, além de estar envolvido com a divulgação de Rito dos Coelhos, tenho publicado regularmente no blog da marca de camisetas Chico Rei”, disse.

O Rito dos Coelhos

Autor: Tiago Santos-Vieira

Editora: C5 Livros

Gênero: Suspense / Thriller Psicológico

Público: Jovem / Adulto

Páginas: 189

Vendas: Amazon ou inbox no Instagram @santosvieiratiago