Cerca de 200 jovens participam da Feira de Empregabilidade Estagiando

A Feira de Empregabilidade Estagiando reuniu na última quarta-feira (29) cerca de 200 jovens entre 16 e 29 anos na sede da escola Grau Técnico, no Centro. O evento promovido pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com a instituição de ensino disponibilizou vagas de estágio e emprego a jovens dos ensinos técnico, médio e superior.

“O projeto Estagiando está aqui para trazermos oportunidades às juventudes de Guarulhos. Esta é uma ação voltada a auxiliá-las na busca do primeiro emprego ou estágio remunerado, o qual irá contribuir para o aumento da geração da renda familiar”, disse o subsecretário da Juventude, Leandro Soares.

A importância da ação foi destacada pela gestora do Grau Técnico, Raissa Freitas. “A escola quer por meio da Feira da Empregabilidade Estagiando expandir o que já faz para os seus alunos, oferecendo um serviço de direcionamento profissional e oportunidades de emprego para a população do município”, afirmou Raissa.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visou à inserção de estudantes no mercado de trabalho e contou ainda com a parceria das empresas CIEE, GI Group, Lab System, Ellenco, Brilho Próprio, Inter Estágios, IGEduc e Grupo Safira.

Primeiras experiências

A estudante do 2º ano do ensino técnico em administração Izabella Souza, de 17 anos, sonha em fazer faculdade de Direito. Ela nunca trabalhou. Desde setembro estava em busca de uma colocação e obteve agora encaminhamentos para entrevistas em duas vagas de estágio. “Tinha fé que iria conseguir. Achei interessante a feira porque concentra várias empresas num mesmo lugar”, contou a moradora do Jardim Moreira, que pretende adquirir experiência profissional e ajudar a família com o salário que receber.

Já o jovem Guilherme Augusto Tapetti Fonseca, de 19 anos, cursa o 1º ano de logística na Fatec e estava atrás de estágio na área. Ele almeja também se formar em psicologia. “RH e logística são interligados e pretendo ter uma consultoria de psicologia. Achei que seria difícil conseguir uma vaga porque alguns amigos estão tendo dificuldades em buscar estágio”, revelou o estudante do Jardim Ipanema, que foi encaminhado a uma entrevista de emprego.

No Estagiando os participantes assistiram também a uma palestra de orientação para a elaboração de currículo e sobre como se comportar na entrevista de emprego. Alunos do curso de enfermagem da escola realizaram ainda uma ação de saúde, disponibilizando serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicose e teste rápido de hepatite.