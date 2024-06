Orquestras de Guarulhos trazem propostas inovadoras na programação de junho

- PUBLICIDADE -



A programação dos espetáculos das Orquestras de Guarulhos para o mês de junho conta com três espetáculos diferentes, dentro da lógica de uma programação diversificada e inovadora que marca a temporada de 2024. Cada um dos programas tem um tipo de repertório, sendo que dois dos concertos acontecerão no Teatro Padre Bento, um no Sesc Guarulhos e um no Conservatório Municipal. Os ingressos devem ser retirados sempre com antecedência no site orquestrasdeguarulhos.com/ingressos.

A primeira apresentação acontece nesta sexta-feira (7), às 20h, no Conservatório Municipal de Guarulhos (rua Ipê, 71, Centro) e integra a Série de Câmara. Na data se apresenta o Sexteto MusicaRara, do qual faz parte o spalla da Orquestra GRU Sinfônica, Renan Vitoriano. O conjunto apresentará obras-primas do Barroco, tanto de autores conhecidos como Wolfgang Amadeus Mozart quanto de mestres menos divulgados como Giovanni Battista Sammartini e Jean Philippe Rameau. As apresentações da Série de Câmara acontecem mensalmente, sempre no prédio do conservatório, oferecendo regularmente a oportunidade para apreciação desse tipo de repertório elaborado.

O Rap em Concerto, espetáculo da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, acontece às 16h deste domingo (9) no Teatro Padre Bento (rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade). Este é um evento da série Nossa Gente em Concerto, que abre espaço para os artistas da cidade, desta vez com a proposta inovadora de junção entre rap e uma orquestra. Os rappers James C. e Jhow são os convidados especiais, com arranjos de Alexandre Daloia e regência do maestro Emiliano Patarra.

Esta apresentação também será feita de forma especial, encerrando os espetáculos do mês no teatro do Sesc Guarulhos (rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo) no próximo dia 21, às 20h, com o diferencial da apresentação da adição da peça Sílfide, também de Alexandre Daloia. Para esta apresentação é necessário retirar o ingresso com uma hora de antecedência na Central de Atendimento do Sesc.

No dia 16, às 16h, no Teatro Padre Bento, a série Convidados Especiais reúne a Orquestra GRU Sinfônica com os 60 integrantes do coral Collegium Musicum de São Paulo e os solistas Ludmilla Thompson e Regiane Martinez, sopranos, Bruno Costa, contratenor, Anibal Mancini, tenor, e Erick Souza, barítono. Juntos eles apresentação duas obras-primas da história da música, o poema sinfônico Don Juan, Op. 20, de Richard Strauss, um marco do final do Romantismo, e Te Deum, de Marc-Antoine Charpentier, uma obra-prima do período Barroco.