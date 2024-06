Prefeitura dispersa quase mil pessoas de pancadões em Guarulhos no feriado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos dispersou cerca de 900 pessoas, multou e recolheu ao pátio 15 automóveis e 12 motocicletas em ocorrências de perturbação do sossego público entre quinta-feira (30) e domingo (2).

Os agentes atuaram principalmente na Via Norte-Sul, no Conjunto Residencial Marcos Freire, onde 500 pessoas participavam de um paredão, motivadas por veículos adulterados com potentes caixas de som. A ação das equipes da GCM restabeleceu a ordem e a paz pública no local.

Dentre esses veículos havia duas motocicletas sem emplacamento e com alerta de roubo, identificadas pelo número do chassi. Elas foram apresentadas no 4° Distrito Policial, os proprietários foram localizados e a autoridade policial lavrou boletins de ocorrência por localização e entrega dos veículos aos donos.

Outras 400 pessoas foram dispersadas em patrulhamentos preventivos pelas ruas Águas de Lindoia, na Vila Marilda, São Miguel dos Campos e Caldas Novas, na Vila Barros, e Onze, no Sítio São Francisco, dentre outros endereços fiscalizados. Houve a elaboração de relatórios, os quais serão encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para ações conjuntas de fiscalização em estabelecimentos comerciais e adegas.