Sabores da cozinha do Vale Histórico são realçados no Festival Gastronômico em São José do Barreiro

No Vale Histórico de São Paulo, um evento que celebra as tradições na gastronomia segue até este domingo, 2. O 2º Festival Gastronômico em São José do Barreiro traz uma programação com aulas-show de convidados que levam a história para a cozinha, pratos e produtos do universo da cultura caipira e do tropeirismo.

Dos resgates históricos e milenares das práticas indígenas de cultivo e preparo dos alimentos, até os costumes dos povos e viajantes que passaram pela Barreiro do Brasil colonial, a fermentação foi uma técnica muito presente nos dois primeiros dias de evento. A abertura, na quinta-feira, teve a apresentação do mestre-cervejeiro Antonio Abdalla, que detalhou como a produção artesanal de uma das bebidas mais cultuadas pelo brasileiro tem se sofisticado, mas sem deixar para trás antigas formas de elaboração.

Já na sexta-feira, Fernando Goldenstein e Leonardo Andrade foram os convidados a explicarem como produtos muito presentes no comércio do Vale Histórico, como as carnes da charcutaria, pães, entre outros alimentos, têm a fermentação como principal elemento e que aliam sabor e saúde. Na aula-show, a dupla ensinou ao público o preparo de compotas em conserva de vegetais, ou “kimchi caipira”.

Caviar caipira

Uma das estrelas na iguaria da culinária do Vale Histórico, a farofa de içá foi o ponto alto da aula-show com Rogério Rodrigues e Mateus Gontijo. Além de provar o sabor incomparável do prato, o público conheceu um pouco mais das propriedades nutritivas e do alto valor proteico da içá, além da tradição da “colheita” nos morros do Vale Histórico do produto que tem alto valor na cozinha especializada.

Para fechar a programação de sexta-feira, o chef Vitor Rabelo trouxe registros históricos da gastronomia mineira e provou que a tradição que está no prato faz do estado um “guardião” da cozinha caipira.

Conexões culturais

As ligações pela cozinha rompem fronteiras e esta é uma marca muito presente na segunda edição do Festival Gastronômico. No sábado e no domingo, 1º e 2 de junho, a programação no palco cozinha segue com abordagens de chefs convidados sobre os “maneirismos da cozinha brasileira”.

Arte e cozinha também se misturam com a abordagem sobre as conexões culturais de dois grupos muito próximos na geografia do Vale, pela sincronia culinária existente entre caiçaras e caipiras.

E não é só no palco que o público vai conferir o que há de melhor nos sabores regionais. Tem show na praça ao vivo como a goiabada cascão feita e servida direto do tacho e dos fogareiros de barro improvisados para preparados da cozinha tropeira.

Serviço

O 2º Festival Gastronômico acontece até domingo, 2, na Praça da Matriz. A entrada é livre e o público também poderá provar pratos típicos nas barracas e, ainda levar para casa produtos artesanais produzidos por coletivos locais. Há, também, uma programação musical durante o evento.

Confira a programação completa:

01/06 – Sábado

12h – Aula-show com Mara Salles – Maneirismo

13h – Show com Julinho Marassi e Gutenberg

16h – Cozinha Tropeira: Fogo de Chão com Pedro Salerno

17h – Show com a Banda Quartetum Brasil

19h – Aula-show com o Chef Mario Panezo – “O Milho Antes dos Caipiras”

21h – Show com a banda Beatles 4ever

02/06 – Domingo

11h – Show com Violino e Cello

12h – Aula-show com o chef Eudes Assis – “Caiçaras e Caipiras, sincronias culinárias”

13h – Show com Violino e Cello

14h30 – Cozinha Tropeira: Queima do Alho com João Boiadeiro e Joãozinho Laura

15h – Show com Derico Sciotti (Sexteto do Jô)