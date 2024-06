Trata Brasil leva projeto educacional para escolas públicas de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Na Semana do Meio Ambiente, entre os dias 3 e 6 de junho, três escolas públicas de Guarulhos receberão o projeto “Brincar para Sanear”, promovido pelo Instituto Trata Brasil, organização da sociedade civil que luta pela conscientização da importância do acesso ao saneamento básico. Ação educacional, o projeto tem como intuito sensibilizar alunos(as), professores(as) e funcionários(as), através de atividades lúdicas, sobre o papel crucial do acesso água e dos serviços de coleta e tratamento de esgoto para a qualidade de vida.

O “Brincar para Sanear” conta com a parceria da Cummins, líder global em tecnologia de energia e trata-se de uma ação integrada ao Cummins Water Works (CWW), programa estratégico global para fortalecer comunidades por meio de água sustentável e para discutir a crise hídrica global que tem efeitos negativos diretos na saúde, educação, igualdade de gênero e no crescimento de economias inteiras. O Brasil está entre os países prioritários para o CWW. Com sede em Guarulhos (SP) e Osasco (SP), a multinacional possui unidades de negócios complementares que projetam, fabricam e distribuem motores, serviços e tecnologias relacionadas para a um amplo portfólio de soluções de energia.

O cenário nacional aponta que mais de 32 milhões de habitantes não tem acesso à água potável e cerca de 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. São milhões de habitantes, desde crianças até idosos, com a saúde comprometida por doenças associadas à ausência de saneamento. Algo que afeta as atividades do cotidiano, como por exemplo, o desenvolvimento escolar. Na vida de uma criança, adolescente ou jovem, o acesso ao saneamento é fundamental para que cada um possa se desenvolver de forma saudável e ter as melhores oportunidades no futuro.

Para que isso ocorra, o papel da conscientização sobre a importância do saneamento é crucial para munir os jovens na luta pelo avanço dos serviços básicos. Nesse sentido, ações de educação ambiental, como o “Brincar para Sanear”, visam transformar os estudantes em multiplicadores do conhecimento junto aos seus círculos familiares e sociais.

As atividades do projeto em Guarulhos levam a educação ambiental nas escolas E.E Vitor Civita, E.E Comandante João Ribeiro de Barros e E.E Sebastiao Walter Fusco. Ao todo, serão conduzidas 11 apresentações com expectativa de impactar mais de 880 estudantes. Essas atividades serão conduzidas pela equipe do Trata Brasil e funcionários Cummins, através do programa de voluntariado da organização.