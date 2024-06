Guarulhos encaminha cerca de 300 toneladas de donativos ao Rio Grande do Sul

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos arrecadou e enviou para o Rio Grande do Sul cerca de 300 toneladas de donativos no mês de maio. A ação de solidariedade, que contou com a contribuição da população guarulhense, buscou amparar as cidades atingidas pelas fortes chuvas que desabrigaram milhares de pessoas em todo o Estado.

Do total, cerca de 55 toneladas foram enviadas para a cidade de Esteio, já que o município foi adotado por Guarulhos no dia 16 de maio e já no dia 25 recebeu três carretas contendo doações como água, cestas básicas, produtos de limpeza e de higiene e roupas de frio. O restante das doações foi enviado para diversos municípios por meio da Base Aérea de Guarulhos.

Cento e cinquenta toneladas de donativos foram arrecadadas no último dia 1º em um evento realizado no Espaço Inter, na Vila Hermínia. A ação foi encabeçada pelo ex-presidente da república Jair Bolsonaro, que, ao lado do prefeito de Guarulhos, Guti, esteve no local para receber os guarulhenses com suas doações das 10h às 19h.

Campanha do Agasalho

O guarulhense que deseja continuar sendo solidário com a população em situação de vulnerabilidade pode agora contribuir com a Campanha do Agasalho 2024. Até o dia 31 de agosto o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos recebe as doações de roupas em bom estado, calçados e cobertores.

Até o momento são mais de cem os pontos de doação espalhados por toda a cidade em locais como prédios públicos, condomínios, autoescolas, empresas, supermercados e escolas. A lista pode ser conferida no site www.guarulhos.sp.gov.br/campanhadoagasalho24.