Atletismo de Guarulhos encerra participação nos Jogos da Juventude com medalhas

Guarulhos continua bem representada nos Jogos Abertos da Juventude, em Araçatuba (SP). No atletismo o destaque foi para a equipe do revezamento 4×400 metros femininos, que conquistou a medalha de prata nesta quarta-feira (5) com as atletas Lais Sabino, Sthephany dos Santos, Adriana Luiza e Maria Eduarda Souza.

Ainda na manhã desta quarta-feira, Maria Eduarda Souza foi bronze na prova 400 metros com barreiras. Nesta terça-feira (4) Bedjanaelle Prezeau também ficou na terceira colocação no lançamento do martelo. Somando três medalhas, a cidade encerrou sua participação na modalidade.

Já as meninas do basquete entraram em quadra também na tarde desta terça-feira e venceram Araraquara por 48 a 34. Guarulhos encerrou o dia com vitória no handebol masculino sobre Praia Grande por 23 a 13.

Os Jogos Abertos da Juventude seguem até o próximo sábado (8).