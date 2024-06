Criminosos são presos após série de furtos e roubos a casas no Jardim Maia

- PUBLICIDADE -



Dois homens foram presos ontem acusados de praticar furtos e roubos na região do Jardim Maia. Os oficiais usaram um sistema de captação e retenção de imagens por câmeras digitais para reconhecimento dos suspeitos, que vinham atuando com frequência em ruas do bairro. Eles invadiam residências, furtavam, roubavam e agiam com violência.

A GCM intensificou os patrulhamentos a pé, com viaturas e bicicletas, o que ocasionou a prisão dos homens, encaminhados ao 1º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que acessou as imagens e considerou também que vítimas reconheceram os homens como autores das práticas criminosas.

Diante disso, a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência com base no artigo 155 do Código Penal (furto) e no artigo 157 (roubo). Os acusados responderão pelas ações por meio de um processo judicial de caráter criminal. As investigações da Polícia Civil irão diligenciar também para prender um terceiro envolvido nas práticas criminosas, assim como a GCM manterá os patrulhamentos preventivos na região.