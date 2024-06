Guarulhos abre inscrições para turmas de EJA no 2º semestre

- PUBLICIDADE -



Estão abertas as inscrições para as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas da Prefeitura de Guarulhos, com início no 2º semestre letivo de 2024. Elas poderão ser feitas até o dia 16 de junho (domingo) e são destinadas a moradores da cidade que não concluíram os estudos na idade regular no Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano.

Os interessados devem se inscrever prioritariamente por meio do Portal da Educação (http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br), ou presencialmente nas escolas-polo da EJA. Para se inscrever é necessário apresentar Certidão de Nascimento ou RG, comprovante de residência e, em caso de candidatos menores de 18 anos, RG do responsável.

A modalidade EJA é oferecida pela Prefeitura em 26 escolas-polo em diversas regiões da cidade. Para ver a lista de endereços acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/52/.

O público-alvo da EJA envolve adultos e jovens com idade a partir dos 15 anos, completados até 31 de dezembro de 2023. As aulas serão ministradas no período noturno de forma presencial para facilitar a conciliação dos estudos com outras atividades do dia a dia dos alunos e para que eles tenham melhores oportunidades profissionais.

Para obter mais informações acesse a publicação da portaria 98/2024-SE no Diário Oficial do Município de 4 de junho, página 13 (https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1277666828.pdf).