Agentes de combate à dengue visitam mais 20 bairros de Guarulhos na próxima semana

Entre os dias 10 e 15 de junho (de segunda-feira a sábado) a Prefeitura de Guarulhos visitará mais 20 bairros da cidade em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Esse trabalho consiste na eliminação de criadouros e na nebulização de residências.

Os bairros atendidos serão Jardim Tranquilidade, Jardim Castanho, Cidade Soimco, Jardim das Nações, Gopoúva, Jardim Irene, Jardim São Manoel, Jardim das Nações, Vila Progresso, Vila Hulda, Jardim Dourado, Jardim Santa Cecília, Jardim das Acácias, Jardim Santa Vicência, Jardim Silvia, Cocaia, Jardim City, Vila Aeroporto, Jardim Cumbica e Paes de Barros.

É necessário que a população colabore com os profissionais para a correta aplicação das medidas preventivas, permitindo a entrada dos agentes em suas residências. Todo o pessoal envolvido na ação estará devidamente uniformizado e identificado por crachá.

Agentes de combate a endemias do Centro de Controle de Zoonoses orientam os moradores que removam os criadouros do mosquito. Nas visitas casa a casa, das quais também participam os agentes comunitários de saúde, também são verificados ralos, calhas e até mesmo atrás da geladeira, onde está localizada a bandeja de degelo, para eliminar os focos de água parada.

É realizada ainda a nebulização com o inseticida Cielo-ULV, desde que observados fatores climáticos e ambientais como chuvas, relevos, vegetação, além dos critérios epidemiológicos, conforme orientação e autorização do Ministério da Saúde para a eliminação do inseto.

Cuidados durante e após a nebulização

Durante a aplicação do inseticida todos os ocupantes do imóvel e animais domésticos deverão permanecer na calçada do outro lado da rua. O retorno ao imóvel pode se dar depois de 30 minutos. Pessoas doentes ou acamadas deverão ficar em cômodo com portas e janelas fechadas e aí permanecer por 30 minutos após a aplicação. Recomenda-se a vedação das frestas das portas e janelas.

Portas, janelas e cortinas deverão ser mantidas abertas para facilitar a dispersão do inseticida. Alimentos, água e utensílios de cozinha deverão ser guardados em local fechado ou cobertos, bem como roupas e lençóis. Também deverão ser retirados da residência automóveis, bicicletas e carrinhos de bebê.

O produto utilizado na nebulização é seguro para pessoas e animais domésticos desde que tomadas as precauções citadas.