Caged: veja as 50 cidades campeãs de vagas de emprego com carteira assinada em abril

O estado de São Paulo criou 76.299 vagas de emprego com carteira assinada no mês de abril. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a abril deste ano, foram criados 287.968 postos. Já no acumulado de 12 meses (de maio de 2023 a abril de 2024), foram 476.896 oportunidades.

Veja abaixo os 50 municípios paulistas campeões de vagas

Acumulado de 12 meses

São Paulo: 164.632 Guarulhos: 17.676 Campinas: 15.023 São Bernardo do Campo: 10.190 São José dos Campos: 9.091 Sorocaba: 8.624 Santos: 7.763 Santo André: 7.701 Ribeirão Preto: 7.668 Barueri: 6.712 Mogi das Cruzes: 6.051 Piracicaba: 5.052 São José do Rio Preto: 5.023 Taubaté: 4.975 Cotia: 4.579 Mauá: 4.128 Indaiatuba: 3.987 Cajamar: 3.962 Santana de Parnaíba: 3.754 Osasco: 3.691 Presidente Prudente: 3.478 Botucatu: 3.434 Paulínia: 3.404 Sertãozinho: 3.280 Praia Grande: 3.274 Sumaré: 3.161 Jundiaí: 2.943 Bauru: 2.856 Araçatuba: 2.736 Diadema: 2.689 Itaquaquecetuba: 2.331 Mogi-Guaçu: 2.274 Limeira: 2.239 Rio Claro: 2.184 Lençóis Paulista: 2.127 São Caetano do Sul: 2.102 Taboão da Serra: 1.999 Bragança Paulista: 1.975 Marília: 1.975 Barretos: 1.869 Lins: 1.856 Itupeva: 1.851 Santa Bárbara D’Oeste: 1.801 Bebedouro: 1.735 Mogi-Mirim: 1.732 Jaboticabal: 1.680 Itu: 1.654 Itapecerica da Serra: 1.634 Ferraz de Vasconcelos: 1.524 Atibaia: 1.510

Acumulado do ano (jan a abr)

São Paulo: 79.680 Guarulhos: 9.435 Campinas: 8.869 São Bernardo do Campo: 6.791 Sorocaba: 5.367 São José dos Campos: 5.362 Ribeirão Preto: 5.237 Franca: 3.894 São José do Rio Preto: 3.821 São Caetano do Sul: 3.602 Santos: 3.425 Piracicaba: 3.183 Mogi das Cruzes: 3.172 Santo André: 3.133 Bauru: 3.078 Sumaré: 2.846 Taubaté: 2.785 Indaiatuba: 2.761 Limeira: 2.400 Botucatu: 2.335 Cotia: 2.117 Rio Claro: 1.997 Sertãozinho: 1.933 Santana de Parnaíba: 1.828 Cajamar: 1.822 Osasco: 1.820 São Carlos: 1.809 Jaboticabal: 1.805 Taboão da Serra: 1.794 Jundiaí: 1.773 Mauá: 1.663 Diadema: 1.649 Vinhedo: 1.609 Paulínia: 1.561 Itu: 1.550 Araras: 1.524 Presidente Prudente: 1.515 Araraquara: 1.502 Birigui: 1.351 Marília: 1.332 Americana: 1.303 Pontal: 1.282 Barra Bonita: 1.237 Araçatuba: 1.236 Elias Fausto: 1.187 Andradina: 1.165 Votuporanga: 1.140 Tatuí: 1.132 Atibaia: 1.124 Pitangueiras: 1.095

Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas no estado: 0,54% em abril, 2,08% no acumulado do ano e 3,49% em 12 meses. Além disso, São Paulo criou 31,8% do total de vagas com carteira assinada do país em abril, 30% do total no acumulado do ano e 28% do total em 12 meses.

No Sudeste, o estado de São Paulo foi responsável por criar cerca de 60% do total de vagas da região em todos os períodos.

São Paulo – vagas criadas

Abril: 76.299

Acumulado do ano até abril: 287.968

Acumulado de 12 meses: 476.896

Brasil – vagas criadas

Abril: 240.033 vagas

Acumulado do ano até abril: 958.425

Acumulado de 12 meses: 1.701.950

Sudeste – vagas criadas

Abril: 126.411 vagas

Acumulado do ano até abril: 481.903

Acumulado de 12 meses: 842.858

Vagas por setores

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas em abril. Veja o desempenho de cada setor da economia:

Serviços: 41.734

Indústria geral: 15.497

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 8.795

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 6.232

Construção: 4.051

Dentro do setor de Serviços os seguintes subsetores foram responsáveis pelo maior número de vagas:

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 19.133

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 11.049

Salário médio de admissão

Enquanto o salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.081,50, em São Paulo foi de R$ 2.403,33. O rendimento no estado aumentou 1,41% em relação ao mês anterior e 0,37% em relação ao mesmo mês do ano passado. No Sudeste, o salário ficou em R$ 2.270,30.

Novamente, o estado de São Paulo registrou o maior salário médio de admissão do país, seguido por Distrito Federal (R$ 2.208,26), Rio de Janeiro (R$ 2.198,43) e Santa Catarina (R$ 2.131,39).