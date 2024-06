Prefeitura instala gradis de segurança em dois pontos da avenida Tiradentes

A Prefeitura de Guarulhos finalizou no mês de maio a instalação de gradis em dois pontos da avenida Tiradentes. A iniciativa tem por objetivo a proteção dos pedestres, as vítimas mais vulneráveis em acidentes de trânsito.

No total foram instalados 260 metros de gradis em dois trechos da via: entre as ruas Darcy Vargas e José Maurício (Jardim Zaíra) e entre as ruas Humberto Pôrto e Antônio Abude (Jardim Pinhal). Com os gradis de proteção os pedestres são obrigados a realizar a travessia em pontos devidamente sinalizados e que garantem a sua segurança.

“A instalação dos equipamentos ocorre por conta de dados do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos que apontaram a necessidade de adotar medidas de proteção ao pedestre, que dentro do viário de qualquer cidade é a vítima mais vulnerável. Com essa ação iremos salvar muitas vidas”, disse o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto.

O comportamento dos pedestres será monitorado pela secretaria nos dois trechos que ganharam os gradis e partir dos resultados novos equipamentos deverão ser instalados em outros pontos da cidade.